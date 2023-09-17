DHA: A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un telefonla aranarak kendisiyle yolların ayrıldığı bildirildi. Stefan Kuntz'a haber gönderilirken, yardımcılarına herhangi bir bilgi verilmedi.

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi bitti. DHA'nın aktardığına göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, son maçlardaki kötü futbol ve alınan sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarına maruz kalan Alman teknik direktörü görevden aldı.

Milli takımdaki gidişata rağmen teknik direktörün arkasında duran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Alman hocanın futbolcuları eleştiren açıklamasının ardından bakış açısını değiştirdi.

Başkan Büyükekşi'nin 'Kuntz kendi bacağına sıktı' açıklamasını yaptıktan sonra günlerdir Kuntz ve milli takımın durumu değerlendiriliyordu. Büyükekşi ve yönetiminin aldığı karar doğrultusunda da bugün Stefan Kuntz telefonla aranarak, kendisine yolların ayrıldığı bildirildi. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan, daha doğrusu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sonuna kadar sözleşmesi olan Kuntz ile anlaşma bozulacak ve önümüzdeki hafta içinde yeni teknik direktör açıklanacak.

HIRVATİSTAN MAÇINDA KENAN KOÇAK GÖREV ALABİLİR

Şimdilik sadece Stefan Kuntz'a haber gönderilirken, yardımcılarına herhangi bir bilgi verilmedi. Ekim ayında EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak milli takımda, Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın takımı sahaya süreceği ihtimalinden bahsedilirken, yeni bir teknik direktörle anlaşma sağlanması durumunda Kuntz'un yardımcıları da görevden alınacak ya da kabul etmesi durumunda yeni hocaya Kenan Koçak yardımcı antrenörlük yapmaya devam edecek.