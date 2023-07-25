DHL, MNG Kargo'yu satın alıyor

DHL Group, kargo şirketi MNG Kargo’nun hisselerinin tamamını satın almak üzere anlaşma imzaladı.

DHL Group, MNG Kargo'nun hisselerinin tamamını (yüzde 100'ünü) satın almak üzere anlaştı.

Gerçekleşen satış anlaşmasıyla DHL Group'un uluslararası lojistik uzmanlığından ve geniş küresel ağından faydalanacak olan MNG Kargo, DHL e-ticaret biriminin bir parçası olacak ve DHL e-ticaret Avrupa kargo teslimatı ağını tamamlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DHL Group Üst Yöneticisi (CEO) Tobias Meyer, "Sürdürülebilirlik, küreselleşme ve dijitalleşmenin yanı sıra e-ticareti lojistikte bir mega trend olarak tanımladık ve 2025 DHL Grup Stratejisi'nde odaklandığımız bir alan haline getirdik. e-ticaret, lojistik sektörü ve özellikle de kargo hacimleri için en büyük büyüme faktörlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle organik ve inorganik büyüme stratejileri ile e-ticaret sektöründeki ayak izimizi genişletmek için sürekli çalışıyoruz. MNG Kargo, bizim iş portföyümüzü tamamlayacak, bu sektördeki kurulu ağımızı daha da genişletmemize yardımcı olacaktır" dedi.

MNG Kargo CEO'su Kağan Gündüz ise, "MNG Kargo olarak, DHL Group'un global bilgi ve teknoloji birikimini arkamıza alarak tüketiciye sunduğumuz hizmet kalitesini daha da geliştirmeyi ve kapasite artırım yatırımları ile daha da yüksek istihdam yaratmayı hedefliyoruz. Ülkemiz, uluslararası üreticilerin sürdürülebilir tedarik zinciri oluşturma stratejilerinin odağı haline gelmiş durumdadır ve sektörümüzün gelişimi hız kesmeden devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İşlemin tamamlanması için Rekabet Kurumu ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'nun onayına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.