DHMİ’deki iddialar TBMM gündeminde: “DHMİ’de torpil var”

DHMİ'deki sınavsız atamalarını TBMM gündemine taşıyan CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 21 yıldır AKP iktidarında bürokraside yozlaşma yaşandığını belirtti ve “DHMİ atamalarında torpil var” diye konuştu

BirGün/ANKARA

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ndeki (DHMİ) sınavsız atamaları ve bitmemiş havalimanlarına yapılan müdür atamalarını TBMM gündemine taşıdı.

DHMİ’de kadrolaşma için Personel Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ndeki boşluğu istismar edildiğini belirten Karasu, “Bu yönetmeliğe göre başmüdür yardımcısı, daire başkan yardımcısı, havalimanı müdürü ve müdür yardımcılığı pozisyonu, yükselme sınava tabi olmayıp idarenin takdirine bırakıldığı için ‘torpilli yandaşlar’ bu yöntemi kullanarak ilk önce havalimanlarına müdür yardımcısı daha sonra sanki alt bir makama getirilmişler gibi sınav ve yeterlilikle gelinebilecek şef, teknik şef ve şube müdürü görevlerine atanıyor. Bunun adı hülledir ve bu durum, Sayıştay’ın önceki yıllardaki raporları ve mahkeme kararlarıyla da sabittir” dedi.

SAYIŞTAY VE ETİK KURULU DA BELİRLEDİ

Sadece Sayıştay ve mahkemelerin değil, Kamu Etik Kurulu’nun da DHMİ’nin bu kayırmacılığına yönelik tespitler yaptığını ve “Takdir yetkisinin amacı dışında kullanılması ile bazı çalışanların sınavla gelebilecekleri görevlere yasal zorunluluklar aşılarak getirilmesine ve bu suretle kayırmacılığa yol açmaktadır” değerlendirmesinde bulunduğunu hatırlatan Karasu, buna rağmen uygulamaların kurumda hala sürdüğünü belirtti.

Karasu, “Milyonlarca üniversite mezunu genç işsizimiz var. Her üç mezun gençten biri işsiz. KPSS ile atama bekleyen on binlerce gencimiz var. Buna rağmen DHMİ’de görevde yükselme sınavı açmadan yapılan atamaların tek bir açıklaması vardır. O da torpildir. Yıllarca kurumda çalışmış, sınav bekleyen kişilerin haklarına girmek en büyük günahtır” ifadelerini kullandı.

AÇILMAYAN HAVAALINLARINA MÜDÜR ATANIYOR

İktidarların gelip geçici olduğunu ancak kurumların kalıcı olduğunu belirten Karasu, DHMİ’nin adını kayırmacılık tarihine altın harflerle yazdıracak bir başka yönteminin ise henüz açılmamış havalimanlarına müdür olarak gönderilmesi olduğunu belirtti. “Örneğin, Şef Hakan Çöl, 2020 yılında Isparta-Burdur Havalimanı’na müdür olarak atanmış, bir gün sonra İşletme Şube Müdürü yapılmış, mahkemenin kararı iptal etmesinin ardından göreve iade edilmek yerine henüz açılmamış Yozgat Havalimanı’na Müdür olarak atanmıştır. Yine Hasan Hakan Karakuş, şefken Trabzon Havalimanı’nda başmüdür yardımcısı olarak atanmış, birkaç gün sonra da şube müdürü yapılmıştır. Mahkeme atamayı iptal edince Gümüşhane-Bayburt Havalimanı’na müdür olmuştur” diyen CHP’li Karasu, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

BAKAN’A 10 SORU

Bakan Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Karasu’nun önergesinde yer alan sorulardan bazıları şöyle: