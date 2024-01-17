Di-En Araştırma, Mansur Yavaş için iyi sonuçlar görmedi

Di-En Araştırma koordinatörü, Ankara’da Mansur Yavaş’ın kazanma ihtimalinde bir düşüş gördüklerini belirterek, İYİ Parti ve DEM Parti’nin kararlarına dikkat çekti.

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. İstanbul ile birlikte en yakından izlenecek kentlerin başında Ankara geliyor. CHP, mevcut Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığını çok önceden duyurdu. AKP'nin adayı henüz belli değil. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan perşembe günü adayı açıklayacağını duyursa da en çok adı geçen isim, Mansur Yavaş gibi MHP kökenli olan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) geçtiğimiz hafta Türkiye’nin batı illerinde aday çıkarılacak iller arasında Ankara’nın da bulunduğunu açıkladı. İYİ Parti ise 81 ilde aday çıkarma kararını duyurdu. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde CHP’nin adayı Mansur Yavaş yüzde 50,93 oy ile Ankara büyükşehir belediye başkanı olurken, AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 42,12 aldı.

2019'da HDP'nin ve İYİ Parti'nin aday çıkarmadığı yarıştan farklı olarak, seçim daha fazla aday arasında geçecek.

Ankara'da seçimin dinamiklerini ve olası senaryoları Artı Gerçek’ten Seda Taşkın’a değerlendiren değerlendiren Di-En Araştırma Danışmanlık Şirketi Koordinatörü Tacire Baktaş, “Özellikle DEM Parti ve İYİ Parti’nin kendi adayını çıkarması durumunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Turgut Altınok karşısında seçimi kaybetme olasılığı var” diyor.

“Yaptığınız çalışmalar kapsamında yerel seçimlere giderken Ankara’da nasıl bir tablo görüyorsunuz” sorusuna yanıt veren Bektaş, şunları kaydetti:

"Bizim ve diğer anket şirketlerinin yaptığı çalışmalar ve kamuoyunda bilinen bir gerçek vardı; Mansur Yavaş’ın parti üstü durumu söz konusuydu. Sokakta insanların Yavaş’ın adaylığını konuşuyor ve aday olmasını istiyordu. Bu sürece Meral Akşener’in de katkısı oldu fakat geldiğimiz son aşamalarda bu ivme gün geçtikçe aşağı çekilmeye başlandı. Bunun nedeni ise; İyi Parti ve CHP arasındaki tartışmalar, kendi içindeki kavgalar, Meral hanımın tutumunu değiştirmiş olması. Daha önce Akşener Kılıçdaroğlu için de benzer şeyleri yaptı. İYİ Parti’nin bu tutumu bir güvensizlik yarattı. Yerel seçimlerde kendi adayları ile seçime gireceklerini söylemesi ile benzer bir süreci yaşamaya başladık. Seçmende "genel seçimleri kaybettik ve şimdi bundan ders çıkarılmamış olacak ki yerel seçimler için de aynı tabloyu yaşıyoruz" algısı var. Bunu görmek için de çok büyük araştırmalara da gerek yok.”

DEM PARTİ VE İYİ PARTİ’NİN KARARLARI

İYİ Parti’nin Ankara’da potansiyelinin olduğunu belirten Bektaş, şunları söyledi:

"İYİ Parti’nin Ankara’da bir oy potansiyeli var. Daha önceki yerel seçimlerde HDP ve İYİ Parti Mansur Yavaş’ı destekledi. O dönem ‘bağrınıza taş basacaksınız’ diyerek HDP seçmeni Mansur Yavaş’a oy verdi. Bir önceki genel seçimlerde baktığımızda Yeşil Sol Parti’nin Ankara’da 3,80 oranında Ankara’da bir oyu var. DEM Parti ve İYİ Parti’nin aday çıkarması ile birlikte bu oran düşecek. İYİ Parti seçmeni Mansur Yavaş’tan rahatsız değil ancak ne olursa olsun Ankara’da yüzde 12 bandında İYİ Parti seçmeni oy kullanmış. Ne kadar, İYİ Parti'de erimeye olsa bile burada birkaç dilim kendi adayına gidecektir."

‘YAVAŞ, DEM PARTİ SEÇMENİNİN GÖNLÜNÜ KIRDI'

“AKP’nin Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına Turgut Altınok’un de getirileceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Altınok’un aday gösterilmesinin seçime etkisi ne olur” sorusuna yanıt veren Bektaş, DEM Parti seçmeninin kırgınlığına vurgu yaparak şunları söyledi:

“AKP hangi adayı getirirse getirsin Ankara’da kemikleşmiş yüzde 35 oranında bir oyu var. Turgut Altınok ismi açıklanınca durum değişmeye başladı. İYİ Parti kendi adayıyla seçime girme kararı Ankara için çok riskli bir hal almaya başladı. Bugün CHP’nin "seçimi Mansur Yavaş kazanacak, seçim çantada keklik deme olasılığı" ortadan kalkmış bulunuyor. Gördüğümüz tabloya göre sokakta Turgut Altınok’a bir sempati oluştuğunu görüyoruz. Ankara’da Mansur Yavaş, DEM Parti’nin gönlünü kırdı, bu sınavı geçemedi. CHP belediyelerinin birçoğu da DEM Parti seçmeninin birçok yerde gönlünü kırdı. Onların oyları ile seçildikleri halde tanımadılar. DEM Parti’nin bu tutumunu kendi adıma doğru buluyorum. Dolayısıyla Mansur Bey'in durumu Ankara’da zora girmiş durumda. Ankara’da Mansur Yavaş seçimleri kaybedebilir. Muhalefetin buna dikkat çekmesi gerekiyor.”

'MANSUR YAVAŞ KAYBETMEYE DOĞRU GİDİYOR'

“İyi Parti seçmeni sandığa gittiğinde başka bir adaya oy verebilir mi” diye sorulan araştırmacı, Mansur Yavaş’ın Ankara’da kaybetmeye doğru gittiğini belirtti. Bektaş’ın soruya yanıtı şöyle oldu:

“İYİ Parti’nin Ankara’da yüzde 12,80 bandında oyu var. Buradan yüzde 3’lük bir oy kaldığını düşünelim ve yüzde 8 bandında bir oranın Mansur Yavaş’a oy verecek dahi olsa burada bir düşüş var. Bu destek yetmiyor ve orada bir kayıp var. Mansur Yavaş zaten CHP değil İyi Parti belediye başkanlığı yaptı. Bu nedenle zaten İYİ Partili seçmenin büyük bir kısmı Mansur Yavaş’a oy verecektir. İYİ Parti ile seçmen arasında pragmatik bakan bir yapı var. Ancak küçük bir rakam da olsa seçmenin bir kısmı kendi adayına oy verecektir. Ancak kendi adayına oy verecek İYİ Parti seçmeni ve DEM Parti’nin kendi adayına oy vereceğini düşünürsek Mansur Yavaş kaybetmeye doğru gidiyor.

Mansur Yavaş’ın gerilediğini görüyoruz. Şu anda Cumhur İttifakı seçmeninde istikrar devam ediyor ve sandığa gitmeme gibi bir durumu görünmüyor. Ancak muhalefet seçmeninde bir önceki seçimde inanç vardı. Şu an o önümüzde o tablo yok. Mansur beyin durumu bu nedenle geriye gitmeye başladı. Turgut Altınok açısından daha avantajlı bir hale gelindiğini görüyoruz."

'ERDAL BEŞİKÇİOĞLU' KARARI

Bektaş, “Bu aşamadan sonra CHP durumu kendi lehine çevirebilir mi? Bunun için nasıl bir strateji izlenmeli?” sorusunaysa şu yanıtı verdi:

"CHP’nin hata üstüne hata yaptığını düşünüyorum. Etimesgut Belediyesi için Erdal Beşikçioğlu’nu aday gösterdi. Daha önce bütün ittifakların desteği olmasına rağmen yüzde 4 oranında bir farkla MHP almıştı bu belediyeyi. Oradaki 15 tane aday adayı vardı bunların hepsi alan dışı edildi, bu hata. Evet Beşikçioğlu’nu medya konuştu ancak bu seçim hem Mansur Yavaş’ı hem de Etimesgut’u etkileyecek. CHP yeni kongresini yaptı ve kendini ispatlamak durumunda. En azından elindeki belediyeleri tutmak durumunda. Gördüğümüz kadarıyla günden güne aynı hatalar yapılıyor, değişen sadece liderler mi oldu? Sürekli seçmen mecbur gibi davranıyorlar. Öyle bir seçmen kitlesi kalmadı çünkü eleştiren bir seçmen var. Görünen o ki ortada yeni bir strateji yok.

‘MUHALEFET AÇISINDAN OLUMLU BİR TABLO GÖRÜNMÜYOR’

Ankara’da bir memnuniyet anketi yapılıp yapılmadığı sorulan Bektaş, şunları belirtti:

"Daha önce yaptığımız çalışmalar kapsamında DEM Parti seçmeni partisinin üçüncü yolu tercih etmesini söylüyor. Ne Cumhur İttifakı ne de CHP ile yapılacak bir işbirliğine hayır diyor. Buradan şunu anlıyoruz; demek ki Mansur Yavaş bir ayrımcılık yapmış. DEM Parti'yi bırakın CHP seçmenini de iyi tanımayan bir belediye başkanı var. DEM Parti seçmeninin işe aşa ihtiyacı yok mu? HDP seçmeni sizler için alanlarda daha fazla çalıştı ve inandı. Ancak ne yazık ki Ankara başta olmak üzere bunun sınavını iyi veremediler. Selahattin Demirtaş’ın babası vefat etti Ekrem İmamoğlu’ndan bir hafta ses çıkmadı. Ama yorumlara baktığınızda insanların tepkisi olduğunu görüyoruz. Bugün muhalefet açısından olumlu bir tablo görünmüyor."

YAVAŞ HAKKINDAKİ ANKETLER

Mansur Yavaş hakkında yapılan anketlere değinen Bektaş, şunları vurguladı:

“Mansur Yavaş’ın yapılan anketlerde yüksek oy aldığı söyleniyor. Bu hata genel seçimlerde de yapılmıştı. En büyük sürpriz belediyenin Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’a geçmesi olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu’nda görünen tablonun benzerini Ankara için de görebiliriz. Orada gördüğümüz sürprizi Ankara için de görebiliriz."