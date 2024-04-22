Dicle Elektrik çalışanı elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Dicle Elektrik arıza ekibinde olan işçi, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Diyarbakır'da Dicle Elektrik çalışanı Mazlum turunç, elekrtik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Dicle Elektrik arıza ekibinde olan Mazlum Turunç, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Turunç, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.