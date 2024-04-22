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Dicle Elektrik çalışanı elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Dicle Elektrik arıza ekibinde olan işçi, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 22.04.2024 15:52
  • Giriş: 22.04.2024 15:52
  • Güncelleme: 22.04.2024 16:00
Kaynak: İHA
Dicle Elektrik çalışanı elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti

Diyarbakır'da Dicle Elektrik çalışanı Mazlum turunç, elekrtik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Dicle Elektrik arıza ekibinde olan Mazlum Turunç, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Turunç, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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