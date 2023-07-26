Dicle Nehri'ne düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri'ne düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne düşen 9 yaşındaki A.O.A isimli çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Bismil ilçesi Dicle Mahallesi’nden geçen Dicle Nehri'ne düşen 9 yaşındaki A.O.A. akıntıya kapıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yapılan arama çalışmaları sonucunda 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.