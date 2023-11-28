Didar Gül, Soylu'ya hakaret davasında beraat etti, "Suç işleri bakanı' ifade özgürlüğü sayıldı

Deniz Poyraz davasının karar duruşması sonrası yaptığı açıklamada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında hakaret davası açılan Mor Dayanışma Üyesi Didar Gül beraat etti. Savcı, Gül'ün sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu belirterek beraatini istedi ve mahkeme de bu talebi kabul etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "hakaret ettiği" iddiasıyla Mor Dayanışma üyesi Didar Gül'ün hakkında açılan davanın üçüncü duruşması bugün yapıldı. Mütalaasını mahkemeye sunan savcı, kamu davası açılmış olmasına rağmen, "Suç işleri bakanı" söyleminin eleştiri hakkı kapsamında olduğunu belirterek, Gül'ün beraatini istedi. Mahkeme, "Suç işleri bakanı" sönünü ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı olarak değerlendirerek Gül hakkında beraat kararı verdi.