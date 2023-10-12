Didim'de çocuk ve çevre festivali düzenleniyor

Aydın'da, Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar Derneği Sevgi Dili Atölyesi, 13-14 Ekim'de tarihlerinde Çamlık Park’ta çocuk ve çevre festivali gerçekleştirecek.

Aydın'da çocuklara özel çevre festivali düzenleniyor.

Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar Derneği Sevgi Dili atölyesi tarafından 13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan festival, ücretsiz olacak.

Didim'de Çamlık Mahallesinde yer alan Çamlık Park'ta 2 gün boyunca sürecek olan festivalde, survıvor park, bubble show, doğada drama, animasyonlar, kostüm robot ve maskotlar ve çok sayıda etkinliğe yer verilecek.

13 Ekim Cuma

Yürüyüş 11:00

Açılış Konuşması

Murat Bizel (perküsyon sanatçısı)

Animasyon Show

Atölye Faaliyetleri

Etkinlik Faaliyetleri

Bitiş 18:00

14 Ekim Cumartesi

Açılış 11:00

Konser Şenay Gökdemir

Konuşma Gülsüm Demir çevre müh .

Sihirbazlık Gösterisi

Bubble Show

Halk oyunları

Animasyon Show

Atölye Faaliyetleri

Etkinlik Faaliyetleri