Didim'de çocuk ve çevre festivali düzenleniyor
Aydın'da, Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar Derneği Sevgi Dili Atölyesi, 13-14 Ekim'de tarihlerinde Çamlık Park’ta çocuk ve çevre festivali gerçekleştirecek.
Aydın'da çocuklara özel çevre festivali düzenleniyor.
Didim Otizm ve Özel Yetenekli Çocuklar Derneği Sevgi Dili atölyesi tarafından 13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan festival, ücretsiz olacak.
Didim'de Çamlık Mahallesinde yer alan Çamlık Park'ta 2 gün boyunca sürecek olan festivalde, survıvor park, bubble show, doğada drama, animasyonlar, kostüm robot ve maskotlar ve çok sayıda etkinliğe yer verilecek.
13 Ekim Cuma
Yürüyüş 11:00
Açılış Konuşması
Murat Bizel (perküsyon sanatçısı)
Animasyon Show
Atölye Faaliyetleri
Etkinlik Faaliyetleri
Bitiş 18:00
14 Ekim Cumartesi
Açılış 11:00
Konser Şenay Gökdemir
Konuşma Gülsüm Demir çevre müh .
Sihirbazlık Gösterisi
Bubble Show
Halk oyunları
Animasyon Show
Atölye Faaliyetleri
Etkinlik Faaliyetleri