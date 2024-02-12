Dijital güvenlik şirketi uyardı: 'Romantik dolandırıcılara' dikkat

Dijital güvenlik şirketi ESET, sevgililer günü öncesinde 'romantik dolandırıcılık' yöntemlerine karşı uyarılarda bulundu.

Yurttaşları dolandırmanın peşinde olan kişiler, dolandırıcılık yöntemlerine her geçen gün yenisini eklemeye devam ediyor.

Dijital güvenlik şirketi ESET de sevgililer günü öncesinde uyarılarda bulundu, dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

Mesajlaşma uygulamalarını kullanan kişi sayısı 2023 yılında 3,3 milyarı aştı. En çok kullanılan uygulamalar arasında WhatsApp, Facebook Messenger ve WeChat geliyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre; dolandırıcılar bu platformlara para ya da veri aşkıyla bakıyor. Mesajlaşma uygulamaları diğer tehditlerin yanı sıra hem kimlik avı hem de çevrimiçi aşk dolandırıcılığı için bir platform haline dönüşüyor. 2019'dan 2022'ye kadar ABD Federal Ticaret Komisyonu'na bildirilen aşk dolandırıcılığına atfedilen kayıp miktarı 493 milyon dolardan 1,3 milyar dolara yükseldi.

Sosyal ağlar ve mesajlaşma uygulamaları, 2022'de bir aşk dolandırıcılığı nedeniyle para kaybettiğini söyleyenlerin yüzde 59'u için ilk iletişim platformuydu.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ DEĞİŞİYOR

Genel dijital güvenlik farkındalığının artmasıyla birlikte dolandırıcıların taktikleri de değişiyor. Bağlantı kurdukları kişilere bir riskli cümle gönderiyorlar: "Hadi gidip başka bir yerde sohbet edelim." Genellikle kurban, üçüncü taraf uygulama mağazalarında veya web sitelerinde sunulan yeni ve bilinmeyen bir uygulamaya yönlendirilir. Bu sayede kullanıcıdan akıllı telefondaki özel verileri okuyabilen casus araçları indirmesini sağlar.

Bu gibi durumlarda en güçlü silah, arka planda çalışan uygulamanın şüpheli faaliyetlerini tespit edebilecek güvenilir bir siber güvenlik çözümüne sahip olmaktır.

ROMANTİK İLİŞKİ DOLANDIRICILIKLARI NASIL ÇALIŞIYOR?

Dolandırıcılar, arkadaşlık sitelerinde sahte kimliklere bürünür. Yalnız kişilerle arkadaş olarak, bu kişilerle yakın bir ilişki kurar ve bu kişilere evlilik teklifinde bile bulunabilirler. Ancak kısa süre sonra para veya kullanabilecekleri yeni bir banka hesabı açmanızı isteyebilirler. Dolandırıcılıklarını ilerletmek için bu hesapları kullanır ve romantik ilişki kurbanını bir para kuryesine dönüştürürler.

ROMANTİZM DOLANDIRICILIĞININ KIRMIZI BAYRAKLARI

Buluşmadan kaçınmak için bahaneler uydurmak: Dolandırıcı, defalarca bunu yapmaya istekli olduğunu belirtmesine rağmen yüz yüze görüşmekten kaçınacaktır.

İşler çok hızlı ilerliyor: Yeni "partneriniz" sadece birkaç gündür sohbet ediyor olmanıza rağmen derin bir ilgi/şefkat ve belki de yakınlık arzusu ifade edecektir.

Para istemek: Romantik dolandırıcılar genellikle neden bir an önce paraya ihtiyaç duyduklarına dair yürek parçalayıcı bir hikayeyle gelirler. Ayrıca borçlarını faiziyle ödeyebilecek ancak "şu anda fonlarına erişemeyen" zengin insanlar olarak da poz verebilirler.

Güvenli iletişimden ayrılmak: Dolandırıcı, doğrudan iletişim kurmak için bir arkadaşlık hizmetinden veya sosyal medya sitesinden ayrılmayı isteyebilir. Yalnızca katı uygulama inceleme politikalarına sahip güvenilir uygulama mağazalarını kullandığınızda dolandırılma ihtimaliniz de hızla azalacaktır.

AKILLI TELEFONLARDA GÜVENLİK YAZILIMI ŞART

Kötü amaçlı bir uygulama indirmiş olmanız durumunda, telefonunuzda güçlü bir antivirüs yazılımı bulundurmanız iyi olacaktır. Bu, özellikle uygulamanın tamamen işlevsel olduğu ve herhangi bir belirgin kırmızı bayrak göstermediği durumlarda yararlı olabilir.