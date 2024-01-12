Dijital müzik platformu fizy, 2023'ün en çok dinlenen şarkılarını açıkladı

Dijital müzik platformu fizy, 2023 yılının 'EN'lerini açıkladı. Semicenk, 'En çok dinlenen sanatçılar' listesinde de zirveye oturdu. Mert Demir'in 'Antidepresan'ı ise 'En çok dinlenen şarkılar' listesinin ilk sırasında yer aldı.

Bu yıl fizy'de en çok dinlenen sanatçılar arasında Semicenk ilk sırada yer alırken, en çok Mert Demir'in 'Antidepresan' adlı şarkısını dinlendi.

Semicenk'i sırasıyla Sezen Aksu, Müslüm Gürses ve Mabel Matiz izledi.

Geçen yılbaşında açıklanan 2022 listesinde birinci olan Sefo ise bu yıl 5'inciliğe geriledi.

EN ÇOK DİNLENEN İLK 5'İN 3'Ü SEMİCENK'İN

İlk sıradaki Mert Demir'in 'Antidepresan' adlı şarkısının ardından sırasıyla Semicenk'in 'Yan Yana', 'Canın Sağ Olsun' ve 'Pişman Değilim'i geldi. 5'inci sıraya ise Simge 'Aşkın Olayım' ile yerleşti.



Kullanıcılar 2023'te podcast yayınlarına da yoğun ilgi gösterdi. 'Ortamlarda Satılacak Bilgiler' ve 'Hande Kazanova ile Astropodcast' ile 'Kendine İyi Davran' en çok dinlenen podcast'lerde ilk 3'te yer aldı.