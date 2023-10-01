Dijitalleşme ve emek konferansı gerçekleşti

Zeliha ASLAN

DİSK, dün teknolojinin istihdamda yarattığı ve yaratacağı değişiklikler ile oluşan yeni dinamiklerin anlaşılması ve bunlara uygun mücadele talepleri ile örgütlenmelerin tartışılması amacıyla “Dijitalleşme, emek, gelecek ve Türkiye” başlıklı konferansını dün düzenledi.

İstanbul Kadıköy’de bulunan Müze Gazhane Meydan Sahnesi’nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Çerkezoğlu, “Geleneksel araçların ve sendikal politikaların yaşadığım bu süreci açıklamakta ve karşılamakta yeterli olmadığının görüldüğü bir süreçte, yapacağımız tartışmalar önümüzdeki dönem mücadelemiz açısından son derece yaşamsal. Bütün konuşmalar, sınıf mücadelesinin geleceğini belirleyecek” dedi.

Ahmet Asena ise “Teknolojik dönüşüm hareketinin emekçiler açısından nasıl yönetilebileceğini düşünmemiz gerekiyor” diye konuştu.