Dikili’de 2. Kitap Günleri’ne yoğun ilgi

Dikili Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle 29 Temmuz-6 Ağustos tarihlerini kapsayan 2. Dikili Kitap Günleri, 75. Yıl Parkı’nda görkemli bir açılış töreniyle kapılarını açtı.

Dikili ve ilçe dışından pek çok vatandaşın ilgi gösterdiği kültür şenliğinin ilk gününde CHP TBMM Grup Başkanı Manisa Milletvekili Özgür Özel, İzmir Milletvekili Mahir Polat, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Elif Akkaya açılış kurdelesini birlikte kestiler.

Açılış konuşmaları sonrasında 2. Dikili Kitap Günleri’nin onur konuğu Türk sinemasının ‘Sultanı’ ünlü sanatçı Türkan Şoray "Yaşama Dair Ne Varsa" konulu söyleşide hayranlarıyla buluştu.

2. Dikili Kitap Günleri’ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşayan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, "Belediye hizmetlerimiz kapsamında alt ve üst yapı çalışmalarımızın yanı sıra toplumcu belediyecilik anlayışıyla sosyal ve kültürel projelere de önem veriyoruz. Dikili tarihinde bir ilk olarak ‘Kitap Dikili’de Güzel’ sloganıyla geçen yıl Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) ortaklığında başlattığımız Dikili Kitap Günleri›ni bu yıl daha da büyüterek gerçekleştiriyoruz. Dikili›miz her zaman Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve emanet ettiği Cumhuriyetimizden, aydınlıktan yana tavır almıştır. Bu bilinçle kültür ve sanat kenti olma yolunda somut adımlar atmaya devam edeceğiz. 9 gün boyunca 65 yayınevi standının binlerce kitap seçeneği sunacağı, güzel Dikili’mizin sokaklarında edebiyatın konuşulacağı, şiirlerin okunacağı, müzik seslerinin duyulacağı 2. Dikili Kitap Günleri’nde ülkemizin değerli sanatçılarını, yazarlarını, şairlerini ve siyaset insanlarını söyleşi ve imza günü etkinliklerinde yurttaşlarımızla bir araya getireceğiz" diyerek tüm kitapseverleri Dikili’ye davet etti.