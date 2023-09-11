Dikili’de 'laik eğitim' eylemi

Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde Dikili Emek ve Demokrasi Güçleri, açıklama yaparak ÇEDES projesine dikkat çekti ve laik eğitim çağrısında bulunarak Dikililileri 16 Eylül’deki mitinge davet etti.

BİRGÜN EGE

Dikili Emek ve Demokrasi Güçleri, Dikili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yeni eğitim ve öğretim döneminin başladığı ilk gün eylem yaptı. Eylemde yapılan açıklamada, eğitim masraflarına, çocukların yetersiz beslenmesine ve ÇEDES projesiyle okullara imamların girecek olmasına dikkat çekildi.

Eğitim Sen’den Demet Önal ve Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Bergama Şube Başkanı Fikret Ali Parlas’ın yaptığı açıklamada, “Herkesin eşit ve parasız olarak yararlanması gereken eğitim hakkını para ile satmaya çalışanlar bu durumun öncelikli sorumlusudur. En temel hak olan eğitim hakkı, artık lüks haline geldi. Bu durum çocuklarımızın eğitim hakkının fiilen engellenmesidir” denildi.

Açıklamada, “Karnı doymadan okula gelen milyonlarca çocuğumuzun derslerde baş dönmesi, baş ağrısı sorunu yaşadığını da biliyoruz. İlk kez Milli Eğitim Şûrasında ‘öğrencilere ücretsiz yemek verilsin, temiz içme suyu sağlansın’ şeklinde karar alınmasına karşın, bir türlü hayata geçirilemedi. Gelişim çağındaki bu çocuklarımızın beslenme yetersizliği nedeniyle sağlık sorunu yaşayanların sayısı her geçen gün artarken okullarda bir an önce yemekhaneler açılarak okul yemeği programı başlatılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

“Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum” (ÇEDES) projesini AKP’nin bir fırsat olarak değerlendirdiği vurgulanan açıklamada, “Bu proje laik, bilimsel ve karma eğitimden vazgeçme projesidir. ÇEDES aldatmacası da kasten ve bilinçli olarak İzmir ve Eskişehir’de başlatılmıştır. İzmir’de 842 okula, manevi danışman adı altında imam, vaiz, vaize ve usta öğreticiler görevlendirilmiştir. Bunun 17’si Dikili’dedir. Bu uygulama okullarda görev yapan binlerce Psikolojik Danışmanı işlevsiz kılacak ayrıca bu yolla Psikolojik Danışmanların görevlerini yapmadıklarını ve bunların gereksiz olduğu anlamı çıkacaktır. Derhal ÇEDES projesi iptal edilmelidir. ÇEDES ve benzeri uygulamalara karşı, eğitimde yaşanan tüm bu sorunlara karşı 16 Eylül Cumartesi günü “Laik eğitim, laik yaşam, eşit yurttaşlık” şiarıyla İzmir Gündoğdu Meydanında yapılacak mitinge; öğrencilerimizi, velilerimizi ve tüm kamuoyunu birlikte tavır almaya ve ortak mücadeleye davet ediyoruz” denildi.

Yapılan açıklamada talepler ise şu şekilde sıralandı:

“-ÇEDES ve benzeri uygulamalardan derhal vazgeçin. Tarikat, cemaat ve vakıflarla yapılan tüm protokolleri iptal edin.

-Önceliğiniz çocuklarımız olmalıdır. Kamu kaynakları çocuklarımızın sağlık, beslenme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarına aktarılarak ücretsiz bir şekilde karşılanmalıdır.

-Tüm öğrencilerimize ücretsiz sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve sağlıklı su verilmelidir.

-Tüm köy okulları yeniden açılmalıdır diyoruz.”