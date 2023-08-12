Dikmece direniyor!

Hatay’ın Dikmece köyünde TOKİ projesi için arazileri zorla elinden alınan bölge halkının direnişi sürüyor. Yurttaşlar, köylerinin yok olmaması için hukuksuz karara karşı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Caner TÜRKMEN

Hatay’ın Dikmece köyünde TOKİ projesi için toprakları kamulaştırılan köylülerin tarım arazilerine ve zeytinliklerine sahip çıkmak için verdiği mücadele sürüyor. 15 gündür tarım arazilerini, zeytinlik alanlarını korumaya çalışan Hataylılara destek için eş zamanlı eylemler yapıldı.

6 Şubat depremlerinde neredeyse yerle bir olan Hatay’da bölge halkı şimdi de zeytinlikleri ve tarım arazilerini korumaya çalışıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Hatay’ın Dikmece Köyü’nde yurttaşların tarım arazilerine acele kamulaştırma kapsamında el konuldu. 31 Temmuz’da kamulaştırılan arazilere iş makineleri girmesini protesto eden Dikmeceliler, kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle gözaltına alındı. Müdahalelere ve baskılara rağmen direnişlerini sürdüren Dikmece halkı, yaşam nöbeti tutmaya başladı.

ANAYASA’YA AYKIRI

BirGün’e konuşan bölge halkının avukatı Ünsal Koyutürk, kamulaştırma kararlarının Anayasa’ya aykırı olduğunu belirtti. Koyutürk, karara ilişkin dava açtıklarını ve yargı sürecinin devam ettiğini hatırlattı.

Tepkilerin ardından zeytin ağaçlarına şimdilik dokunulmadığını fakat bu ağaçların istimlak edilen arazide bulunduğunu aktaran Koyutürk, “Konut yapımı için söz konusu ağaçların kesilmesi kaçınılmaz. İnsanların geçim kaynakları ellerinden alınacak. Bölgede doğal hayat, köy hayatı da yok olacak” ifadelerini kullandı.

MÜCADELEYE DEVAM

Bölge halkından Betül Saldıray da mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Bölgenin zeytin ağaçlarından ve buğday arazilerinden oluştuğunu hatırlatan Saldıray, binlerce ağacın tehlikede olduğuna dikkat çekti. Arazileri elinden alındığı takdirde köylülerin gelir kaynaklarının yok olacağına dikkat çeken Saldıray, “Bölgede üretilen zeytinin, ağacın asit oranının düşük olmasından ötürü kalitesi çok yüksek. Gelecekte bu zeytini üretemeyeceğiz, para verip satın almak zorunda kalacağız ama ağaçların kesilmesiyle bizim gelir kaynaklarımız da yok olacak” dedi. Hatay’dan yurtdışı ve yurtiçi birçok yere zeytin gönderildiğini ekleyen Saldıray, sorunun sadece buradaki insanlar için bir problem olmadığına dikkat çekti. Ayrıca Saldıray, “Bu bölge konutlarla doldurulursa, ekolojik hayat da büyük zarar görecek. Yeni konutlarla bölgeye çok fazla insanın yerleşmesi de köy hayatını bitirecek, kalabalık nüfus bölgede güvenlik sorunlarına yol açacak. Özellikle, zaten baskı altında olan kız çocukları dışarıya dahi çıkamayacak” dedi.

EŞ ZAMANLI EYLEM

Doğa savunucuları önceki gün Antakya ilçesine bağlı Dikmece Mahallesi’nde zeytinlik alana yapılması planlanan TOKİ konutlarına karşı çıkan halkın direnişine destek verdi. Adana, Mersin, İstanbul, İzmir ve İstanbul’da destek için eş zamanlı basın açıklaması yapıldı.