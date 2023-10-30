Dilan-Engin Polat çiftinin mali işlerine bakan Ahmet Gün'ün mal varlıklarına tedbir konuldu

Gazeteci Murat Ağırel, Dilan-Engin Polat çiftinin mali işlerine bakan avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının mal varlıklarına tedbir konulduğunu yazdı.

'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla MASAK'ın hazırladığı raporun ardından mal varlıklarına el konulan ve yurtdışına çıkış yasağı getirilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Murat Ağırel, Dilan-Engin Polat çiftinin mali işlerine bakan avukat Ahmet Gün’ün mal varlıklarına tedbir konulduğunu bildirdi.

Dilan-Engin Polat çiftinin yaptığı yazılı açıklamayı değerlendiren Ağırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Açıklama bence kamu oyuna hitaben yazılmamış başka bir yere mesaj veriyor gibi…Zira bu açıklama MASAK raporunu ve düzenleyenleri suçlayan/yalanlayan bir açıklama" dedi.

Ağırel, "Sulh Ceza Mahkemesinden aldığım bilgiye göre Polat ailesinin mali işlerine bakan Avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının (1. ve 2 .derece akrabaları) mal varlıklarına tedbir kondu" bilgisini aktardı.

Dilan ve Engin Polat açıklama yapmış.Açıklama da benim hakkaniyetli olduğumdan bahsedilmiş.Bu doğru ve sadece Polat ailesine mahsus değil.Gazetecilik ahlakı ve etik gereğidir. Hakkaniyetli olduğum gibi sözümün eriyim.Bu dosyayı sonuna kadar takip edeceğim.



Açıklama bence kamu… pic.twitter.com/M9XlIUF5IU — Murat AĞIREL (@muratagirel) October 30, 2023

AHMET GÜN HAKKINDAKİ İDDİALAR

Dilan-Engin Polat çiftinin ‘kara kutusu’ olduğu öne sürülen Ahmet Gün hakkında iddiaları BirGün ortaya çıkarmıştı.

Gün hakkında ise eski şoförü tarafından çarpıcı iddialar öne sürüldü.

BirGün’ün ulaştığı mahkeme kayıtlarına göre, Ahmet Gün’ün 6 yılı aşkın süredir şoförlüğünü yapan Y.Ş. 2020’de vergide kaçakçılık ve kara para aklama nedeniyle yargılandığı davada Ahmet Gün’e birçok suçlamada bulundu.

Y.Ş. mahkemeye verdiği ifadede Ahmet Gün’ün daire verme karşılığında kendisine şirket kurdurduğunu ve bunun karşılığında senet imzalattığını iddia etti. Söz konusu senedi de mahkemeye sunan Y.Ş. adına açılan şirketin paravan olduğunu sonradan öğrendiğini ve bununla ilgili MASAK ve Vergi Denetim Kurulu’na şikayette bulunduğunu söyledi. Y.Ş, “Hatta bu şikayetimin gerçek olması nedeniyle ‘İhbar ikramiyesine hak kazandığım’ tarafıma bildirildi” dedi.

Şirket üzerinden yapılan işlemlerin, faturaların incelenmesini söz konusu ifadesinde mahkemeden talep eden Y.Ş. şirketteki söz konusu imzaların Ahmet Gün’ün yanında çalışan Z.Y. tarafından kendisinin adına sahte imzayla atıldığını iddia etti.

Y.Ş., Ahmet Gün’ün kendisine de uyguladığını iddia ettiği yöntemle birçok kişiyi kandırarak paravan şirketler üzerinden devleti ve hazineyi zarara uğrattığını belirtti.

Ahmet Gün’ün FETÖ bağlantısı olduğunu iddia eden eski şoförü Y.Ş, “Bank Asya’nın kapatılma sürecinde Ahmet Gün benimle beraber bankanın Yakuplu şubesine giderek annesi, babası ve kız kardeşi F.Ş. adına yüklü bir miktar para yatırdı” dedi.