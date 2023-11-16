Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme: Avukat itirafçı olmak için başvurdu

Kara para aklama suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklu durumda bulunan avukatı Ahmet Gün'ün etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediği ortaya çıktı.

Dilan-Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Engin-Dilan Polat çiftinin tutuklu durumda bulunan avukatı Ahmet Gün ifade verdi.

Ahmet Gün'ün etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği öğrenildi.

Haberi gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Ahmet Gün bugün Savcıya ifade verdi ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. — Murat AĞIREL (@muratagirel) November 16, 2023

AHMET GÜN KİMDİR?

Polat çiftinin sürdürülen soruşturmasında dosyanın kilit isimlerinden birisi şirketlerin mali müşaviri olan Ahmet Gün. MASAK raporuyla ortaya çıkan detaylara göre, Polat Ailesi'nin şirketlerine 5 ayrı şirket sahte fatura kesmişti.

Bu şirketlerden biri de BYZ Gün Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ydi. Bu şirketin kurucu sahibinin ise Ahmet Gün'ün kızı B.N.G. olduğu ortaya çıktı.

Gün ile ilgili iddialardan birisi de şoförü üç yıl önce yargılandığı davada “Gün, farklı kişiler adına paravan şirketler kurdu. Rüşvetle vergi borçlarını sildirdi” demişti.