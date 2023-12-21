Dilan-Engin Polat soruşturmasının savcısı Erzurum'a gönderildi

Hakimler Savcılar Kurulu, tarafından hakkında rüşvet soruşturması yürütülen, Dilan-Engin Polat dosyasına bakan savcı Gökalp Kökçü sürüldü. Savcı Kökçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi’ne Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ve Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında da yasa dışı bahis soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün görev yeri Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından değiştirildi.

Kökçü, HSK kararıyla Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Kökçü'nün yürüttüğü ve Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmalara ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni savcı ya da savcılar atanacak.



BALYOZ, DİNK VE POLATLAR...

Dilan Polat soruşturmasını yürütürken, hakkında aynı zamanda HSK tarafından rüşvet iddiasıyla soruşturma başlatılan savcı Kökçü, Türkiye gündemine damga vuran soruşturmalarda da kritik rol oynadı. Balyoz soruşturmasında kumpas iddiaları ile Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde cinayetine ilişkin kamu görevlileriyle soruşturmayı yürüten ve iddianameyi hazırlayan savcıydı. Kökçü, soruşturmayı yürütürken görevinden alınmıştı.

'FETÖ BORSASI' SUÇLAMASI: ERZİNCAN'A GÖREVLENDİRİLDİ

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi savcısı Okan Bato ise Erzincan Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Bato, İzmir Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili iken, İzmir'de kurulan suç örgütüyle beraber hareket ettiği iddia edilerek “FETÖ borsası” suçlamasıyla yargılanıyordu.