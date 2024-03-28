Dilan Polat ağlayarak şikayetinden vazgeçti

Kendisine hakaret içerikli mesajı attığı iddiasıyla Nez Demir'den şikayetçi olan Dilan Polat bugün gerçekleşen ilk celsede şikayetinden vazgeçti. Geçmişte yakın arkadaş olan ancak daha sonra araları açılan Polat ve Demir, duruşma boyunca ağladı.

Kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis suçlarından tutuklu yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla eski arkadaşı Nez Demir’den şikayetçi olmuştu.

Nez Demir hakkında, "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplam 2 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk celseye sanık Nez Demir ve taraf avukatları katıldı. Dilan Polat ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

İKİSİ DE AĞLADI

Duruşmada söz verilen Nez Demir, "Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mesaj atılması doğru ama tehdit unsuru olarak atmadım, her zamanki aramızdaki kavgalar" dedi. Dilan Polat ise şikayetinden vazgeçtiğini ifade etti.

Mahkeme, Dilan Polat’ın şikayetini çekmesi üzerine davanın düşürülmesine hükmetti. Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada Dilan Polat ve Nez Demir duruşma boyunca ağladı.