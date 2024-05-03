Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı: Vücudunda kesikler var

7 aydır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde intihara kalkıştığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan Polat'ın, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlendi.

'Kara para aklamak', 'yasa dışı bahis çetesine üye olmak' gibi suçlardan 7 aydır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın cezaevinde intihara kalkıştığı ve kaldırıldığı hastanede vücudunda kesikler tespit edildiği ortaya çıktı.

Dilan Polat ile eşi Engin Polat çiftinin azmettirdiği iddia edilen Banu Parlak'a yönelik silahlı saldırı davası geçtiğimiz gün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Sezgin, Engin ve Dilan Polat, bulunduğu cezaevinden getirilmişti. Diğer sanıklar SEGBİS ile duruşmaya katılmıştı. Dilan Polat salona girer girmez Engin Polat’la gözgöze geldiği an gözyaşlarına boğulmuştu. Ayrıca duruşma devam ederken Dilan Polat’ın kızıyla konuşup ağladığı da görülmüştü.

Ara kararını açıklayan mahkeme, yakalama kararlarının ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Dosyanın İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosya ile birleştirilmesine hükmedilerek duruşma ertelendi. Öte yandan tutukluluk devam kararını duyan Dilan Polat sinir krizi geçirmiş, ‘Nilda’ diye çığlık atarak duruşma salonundan jandarma ile ayrılmıştı.

KARARI KALDIRAMADI

7 aydır tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde intihara kalkıştığı ortaya çıktı.

Posta gazetesinin haberine göre, Banu Parlak'a ait iş yerinin kurşunlanması davasında tutukluluğuna devam kararı verilen Polat'ın bunu kaldıramadığı için kendisine zarar verdiği öğrenildi. Koğuşta "Ölmek istiyorum" diye bağıran Dilan Polat'ın hastaneye kaldırıldığı, buradaki muayenede kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler olduğu belirlendi.

PSİKOLOJİK DESTEK

Muayeneden sonra yeniden cezaevine gönderilen Polat'a psikolojik tedavi uygulandığı belirtildi. Avukatı Hüseyin Kaya, "Büyük bir sinir krizi geçirip kendine zarar verdiği doğru. Bunu ne ile yaptığını bilmiyorum" dedi.