Dilan Polat için intihar iddiası: Avukatları acil olarak cezaevine gitti

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat’ın, aynı soruşturma kapsamında tutuklu olan eşi Engin Polat’a “İntihar etmek istiyorum” dediği öne sürüldü.

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dosyası gündemdeki yerini koruyor.

Soruşturma sürecine ilişkin her gün yeni bir gelişme haberi gelirken, tutuklanarak cezaevine gönderilen fenomen Dilan Polat'ın intihar etmek istediği ileri sürüldü.

İddiaya göre, Polat çifti arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Dilan Polat, psikolojisinin bozulduğunu anlatarak eşi Engin Polat'a “İntihar etmek istiyorum” dedi. Milliyet'in haberine göre, Cezaevi kayıtlarına geçen konuşma sonrası avukatların acil olarak cezaevine gittiği aktarıldı.

Öte yandan soruşturmada Engin Polat’ın akrabası ve muhasebecisi Gökay Bekar da tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 16’ya yükseldi.