Dilan Polat'ın avukatı: Felç olma ihtimali yüksek

"Kara para aklama, vergi kaçırma, bahis" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, "Tüm yaşananlardan iyice psikolojisi etkilenmiş, biyolojik olarak ciddi ağrılar yaşamıştır. Bunun belirtilerini avukatı olarak doktorlara sorduğumda, müvekkilin bu baskı sonucunda felç olma ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ettiler” dedi.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın psikolojisinin iyi olmadığı ve biyolojik olarak ciddi ağrılar yaşamasının sonucunda felç kalma ihtimali olduğu belirtildi.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Dilan Polat, 4 yıldır kullandığı antidepresan ilaçlarının bitmesi nedeniyle 29 Aralık günü İstanbul Bakırköy’de bulunan Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Polat'ın yeniden Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

"YÜRÜMEKTE ZORLANIYOR"

Müvekkilinin aşırı derecede eklem ağrıları ve kaldığı koğuşun çok rutubetli olduğunu belirten avukat Hüseyin Kaya, “Müvekkil çocukları için çok üzülüyor. Bu yüzden de sanırım psikolojisi gittikçe kötüleşiyor. Yürümekte zorlanıyor. Benimle görüştüğü zamanlarda yüzünde uyuşma olduğunu söyledi. Sanırım bu da strese bağlı. Müvekkil sakinleştirici ve destek hapları kullanıyordu” dedi.

Müvekkilinin felç kalma ihtimalinin olduğunu ifade eden Kaya, “Tüm yaşananlardan iyice psikolojisi etkilenmiş, biyolojik olarak ciddi ağrılar yaşamıştır. Müvekkil, psikolojik olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Yüzünde de zaman zaman uyuşmalar oluşmaktadır. Bunun belirtilerini avukatı olarak doktorlara sorduğumda, müvekkilin bu baskı sonucunda felç olma ihtimalinin yüksek olduğunu işaret ettiler” diye konuştu