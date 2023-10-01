Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı
Canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savuran ve dün gözaltına alınan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Canlı yayında kokain kullandığını itiraf eden Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sıla Doğu’nun, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurduğu video sosyal medyada paylaşıldı.
Konu hakkında açıklama yapan Doğu, söz konusu videonun daha önceden çekilmiş olduğunu savundu.
Yaşananların ardından, Sıla Doğu, kokain kullandığını söylediği video sebebiyle, İstanbul Beykoz’daki evinde gözaltına alındı.
Sıla Doğu’nun evinde yapılan aramalarda, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap, 3 adet extacy hap ve 1 gram kokainin ele geçirildiği açıklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri dün Beykoz İlçesinde yapılan operasyon çerçevesinde yakalanan Sıla Doğu, çıkarıldığı Beykoz adliyesi 3.Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.