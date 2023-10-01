Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı

Canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savuran ve dün gözaltına alınan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncel 01.10.2023 17:26 Giriş: 01.10.2023 17:26

Güncelleme: 01.10.2023 17:31 Kaynak: İHA

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