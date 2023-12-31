Dilan Polat, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat'ın, 29 Aralık günü Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi. Yapılan tetkiklerin ardından Polat, tekrar cezaevine götürüldü.

"Kara para aklama, vergi kaçırma, bahis" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat'ın kullandığı ilaçların bitmesi nedeniyle geçtiğimiz Cuma günü, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldüğü öğrenildi.

Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı. Avukatları Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı.

2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Yapılan tetkiklerin ardından Polat yeniden Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.