Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar: 4 ayrı suç, 13 şüpheli

Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile yakınları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Polat çifti ile yakınlarına ilişkin 4 ayrı suçtan yürüttüğü soruşturmada, 13 şüpheliyle ilgili harekete geçti.

Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi birçok iddia ortaya atılan sosyal medya ünlüsü Dilan Polat ve eşi Engin Polat'la ile yakınlarına ilişkin suç örgütü kurmak ve yönetmek, suç örgütüne üye olmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin suç işlediği ve bu mal varlıklarını suçlardan elde ettiğine yönelik somut delil olduğu belirtildi.

Bu nedenle şüphelilerin yöneticisi olduğu kozmetik, mücevherat, inşaat gibi 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm mal varlıklarına el konulması talep edildiği öğrenildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmanın Polat çifti ile birinci ve ikinci dereceden yakınları hakkında mal varlıklarına tedbir konulması ve haklarında yurtdışı çıkış yasağı getirilmesine yönelik karar alındı.

4 AYRI SUÇ, 13 ŞÜPHELİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Polat çifti ile yakınlarına ilişkin "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürüttüğü öğrenildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunu dikkate alan Başsavcılık, Dilan Polat, eşi Engin Polat, Engin Polat'ın babası Sezgin Polat, kardeşi Alper Kürşat Polat, anneannesi Zehra Yılmaz, dayısının eşi Nilgül Yılmaz, Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ve Sinem Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 13 şüpheliyle ilgili harekete geçti.

TÜM MAL VARLIKLARINA DİKKAT ÇEKEN DELİLLERLE EL KONULDU

Başsavcılık, şüphelilerin yöneticisi yada yetkilisi olduğu 21 şirketle ilgili şüphelilere ait taşınmazlara, kara, deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlık değerlerine el konulmasını ve şüpheliler hakkında yurt dışı yasağı getirilmesini talep etti.

Başsavcılık bu talebi, suç işlendiğine ve bu mal varlıklarının suçlardan elde edildiğine dair somut delil olması nedeniyle Ceza Muhakemesi'nin ilgili maddelerince istedi.

Başsavcılığın talebi doğrultusunda Sulh Ceza Hakimliği şüphelilere yurt dışı çıkış yasağı getirirken talepte belirtilen 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm malvarlığı değerlerine el konulması kararı verdi.

Şirketler arasında Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrmenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik, Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum gibi şirketler olduğu öğrenildi.