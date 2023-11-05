Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gözaltına alınan sosyal medya ünlüsü Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “Vergi kanununa muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü gece saat 01.00 sıralarında yapılan operasyonda Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün’ün de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına aldı.

Dün akşam saat 17.20’de ifade alma işlemleri başlayan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin işlemleri saat 23.45’de tamamlandı.

4 gün süren emniyetteki işlemlerinin ardından Dilan Polat ve Engin Polat’ında aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18’i Anadolu Adalet Saray’ına getirildi.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 18 şüpheliden 16’sı tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Saat 20.40 sıralarında başlayan ifade işlemleri yaklaşık 6 saat sürdü. İfadesi alınmak üzere duruşma salonuna giren Dilan Polat’ın fenalaştığı, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.

6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kararın ardından Dilan Polat, “Oğlum sana kim bakacak” diye bağırdı.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.