Dilan Polat ve Sıla Doğu sabıkalı çıktı: 'Usulsüz işlemden' hapis cezası almışlar

Haklarında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sonrasından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu’nun sahip oldukları güzellik merkezinde usulsüz işlem yaptıkları gerekçesiyle 1 yıl 8 ay ceza aldığı öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, haklarında suç örgütü kurmak, kara para aklamak suçlarından yürütülen soruşturma sonrası tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun mahkemeden ceza aldıkları ortaya çıktı.

Dava süreci 2019'da CİMER'e yapılan ihbarla başladı. Polat'ın Ataşehir'de faaliyet gösteren güzellik merkezinde usulsüz işlemler yapıldığı belirtildi. Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü merkeze denetime gitti. Müşterilere, yetkileri olmadıkları halde tıbbi müdahalede bulundukları, güzellik merkezinde yetkisiz şekilde sağlık hizmeti sunulmasına izin verildiği tespit edildi.

Dilan Polat ve kardeşi hakkında 'ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunma' ve 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma' suçundan 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dilan Polat güzellik merkezini kardeşiyle birlikte işlettiğini, iş yerinde doktor çalıştırmadıklarını ancak güzellik alanında uzman kişiler çalıştırdıklarını belirterek, "Botoks ve dermapen işlemi de yapmıyorduk" dedi. Savcı mütalaasında sanıkların ifadesini bilirkişi raporunun çürüttüğünü aktardı.

Raporda, hasta kayıtlarında botoks ve cilt altına iğnelerle ilaçların uygulanması yöntemi olan dermapen uygulamasını yaptıkları belirtildi. İş yerinde dermapen cihazı bulunduğunu da kaydeden savcılık, bu işlemlerin güzellik uzmanı tarafından yapılamaz işlemler arasında belirtildiğini ifade etti.

Sanıkların sağlıkçı olmadığı, bu nedenle 'ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunma' suçundan beraatlarını, 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. 2021'in mart ayında çıkan kararda mahkeme sanıklar Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun 'diploması olmadığı halde hasta tedavi etme veya tabip unvanını takınma' suçundan önce 2'şer yıl hapislerine, ardından duruşmadaki davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 8 aya düşürdü. 80 lira da adli para cezası verdi. Ancak verilen ceza, tekrar suç işlemeyecekleri konusunda kanaat oluşması nedeniyle ertelendi. Sanıklar 'ruhsatsız olarak sağlık hizmeti sunma' suçundan ise beraat etti.

Cezaya kardeşler itiraz etti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi geçen yıl itirazı reddedip cezayı onadı. Sanıklar beraat talebiyle, Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ise bir suçtan verilen beraat kararının kaldırılıp cezalandırılmaları için dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

CEZALARI ERTELENDİ

Sanıkların cezası 2 yıl süreyle ertelendi. Sanıklara, bu süre içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde ertelenen hapis cezasının kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirileceği ihtar edildi.

İlk iki duruşmaya katılmayan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında mahkeme zorla getirme kararı çıkardı. 2020 yılının kasım ayında hakim karşısına çıkan Dilan Polat, kimlik tespitinde güzellik merkezi işlettiğini ve aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söyledi.

Sıla Doğu ise güzellik merkezinde çalıştığını ve aylık gelirinin kardeşi gibi 30 bin lira olduğunu belirtti.