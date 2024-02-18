Dilipak: Hükümet 4 ay önceden 15 Temmuz'u bütün ayrıntılarıyla biliyordu

İslamcı yazarlardan Abdurrahman Dilipak, AKP'nin 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimini 4 ay öncesinden bütün ayrıntılarıyla bildiğini söyledi.

İslamcı yazarlardan Abdurrahman Dilipak, AKP ile 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı. AKP'lilerin darbeden habersizmiş gibi davrandığını söyleyen Dilipak, "Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılarıyla biliyordu" dedi.

Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Dilipak, şunları kaydetti:

"Sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar. Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılı ile biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı meydanlara çıktı. Sonuçta olan bu ülkeye oldu.. Yazık ki, gerçek çoğu kimsenin umurunda değil, herkes ötekileri suçlamakla meşgul."

Sanki FETÖ'cüler darbeye kalkışmamışlar gibi, AK Partililer de sanki darbeden habersiz imiş de son anda darbeyi halkın yardımı ile bastırmış gibi davranıyorlar. Oysa hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılı ile biliyordu. Halk ne olduğunu bilmeden darbeye karşı… — Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) February 18, 2024

2022'DE DE "HABERLERİ VARDI" YAZMIŞTI

Dilipak, söz konusu iddiaya benzer bir iddiayı Yeni Akit'te yazdığı dönemde de gündeme getirmişti. 16 Temmuz 2022'de yayımlanan yazısında "Aslında ülkenin darbeye gitmekte olduğunu herkes biliyordu. Öğle vaktinde MİT’in de, TSK’nın da darbe olacağından haberleri vardı. Akşamdan önce darbe olacağının bilindiğini darbeciler de biliyordu" demişti.

Dilipak, bugün ise iddiasını genişleterek hükümetin darbeden 4 ay önce haberdar olduğunu söylemiş oldu.