Din dersi kitabı AKP beyannamesi

MEB’in yeni müfredat taslağında ‘aile’ kavramı AKP’nin siyasal İslamcı politikaları üzerine kuruldu. Ailenin neslin korunmasında rol oynadığı ifade edilen müfredatta bu kavramın 56 defa geçmesi dikkat çekti.

Mustafa KÖMÜŞ

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) hazırlanan yeni müfredat taslağındaki her detay AKP’nin anlayışının dayatıldığını ortaya koyuyor.

Ortaokul ve liselerde okutulacak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kitaplarında yer verilen ‘aile’ kavramı tamamen AKP propagandası üzerine kurulu. Müfredatta ailenin ‘neslin devamı için önemli olduğu’ vurgulandı.

AKP’liler son yıllarda kadın politikasını tamamen ‘aile’ kavramı üstüne kurdu. Bütün tartışmalarda ailenin ‘öneminden’ bahsedildi. “Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı”nın 2011’de kaldırıldı, isimde sadece ‘aile’ kavramı yer aldı. Örneğin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yaptığı açıklamada “Aileyle kadını ayıran, kadını ailenin karşısına yerleştiren, kadınla aile arasında duvarlar ören her türlü yaklaşımı reddediyoruz’’ demişti.

‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ adı verilen yeni müfredat da bu anlayışa göre hazırlandı. Eski müfredatta aile sadece Hz. Muhammed’in ailesi üzerinden anlatılırken yenisinde “aile bütünlüğüne” yer verildi. Bu konuda şu ifadeler kullanıldı: “Neslin korunmasında aile birliğinin ve aile içi iletişimin önemi vurgulanır. İslam dininin aile ilişkisine verdiği öneme ilaveten aile kurumunun toplumun temeli olduğundan, sağlıklı bir aile hayatı için nikâh bağının olması gerektiğinden, eşler arasında sevgi ve saygı bağı olmasının öneminden ve çocuğa sağlıklı bir yetişme ortamı hazırlamanın ehemmiyetinden bahsedilir.”

Bunların Erdoğan’ın 2019 yılında kullandığı “Nesli muhafaza etmenin yolu da aile kurumuna sahip çıkmaktan geçiyor” ifadeleriyle paralelliği ise dikkat çekti.

Liselerde şu anda okutulan din dersi müfredatında ise ‘aile’ kavramı sadece 3 defa geçiyordu. Yeni müfredatta ise tam 56 defa geçiyor. Eski programda “Din ve Aile” sadece bir derslik konuyken yeni müfredata böyle bir ünite eklendi. Bu ünite de yine AKP’nin anlayışından izler taşıyor.

Müfredatta dikkat çekenler ise şu şekilde:

• Neslin devamı için ailenin önemini doğru bir şekilde ifade eder.

• Aile bireyleri ve akrabalar arası ilişkilerin bireysel ve toplumsal hayat için önemini kendi yaşantısı için anlamlı hâle getirir.

• Aile kurumunun toplumun temeli olduğu vurgulanarak T.C. Anayasası’nın aile ile ilgili maddesi ele alınır. İslam’ın aile kurumuna verdiği değer ayet ve hadisler bağlamında açıklanır. Allah’ın aile üyeleri arasında sevgi ve merhameti yarattığı, Hz. Muhammed’in evliliği teşvik ettiği, eş olma sorumluluğu gibi ilkelerine değinilir. İslam’ın aile kurumunun devamına verdiği önemden, aile bağlarının boşanma ile sona ermesi durumunda tarafların haklarının olduğundan ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerinden bahsedilir.

IŞİD MÜFREDATTA

Müfredatta ayrıca din istismarına da yer verildi. Bu ünitede FETÖ ve IŞİD’e değinildi. Ünitede, “Yeni dinî hareketler ile FETÖ, DAEŞ gibi din istismarında bulunan oluşumlarla ilgili öğrencilerin merak ettiklerini dile getirmeleri sağlanır. Bunların ortak yönleri, ortaya çıkma, yaygınlaşma sebepleri, ülkemize olan yansımaları ile yapılandırılmış bir metin üzerinden öğrenciler merak ettikleri sorulara dair bilgi toplar. Terörist, illegal, çıkarcı yapı ve gruplara değinilir. Ülkemize verdiği zararların farkında olarak yeni dinî hareketlere ve din istismarına karşı mücadelede bireysel ve toplumsal sorumluluklar vurgulanır” denildi.