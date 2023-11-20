Din kültürü öğretmeni İTÜ’de terfiye doymuyor: 2.5 yılda 5 kadro

Daha önce din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olan Yusuf Ziya Öztürk’e İTÜ’ye memur olarak girdikten sonra 2,5 yılda 5 idari kadro verildi.

Ağustos 2020’de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğüne atanan İsmail Koyuncu döneminde birçok kişi adrese teslim kadrolarla veya idari atamalarla hızla yükseldi. Diken’den Mehmet Baran Kılıç’ın haberine göre yükselen kişiler arasında son olarak Spor, Kültür ve Sağlık daire başkanlığına atanan Yusuf Ziya Öztürk de var.

Öztürk, kariyerine 2012’de din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak başladı. 2016’daysa Öztürk, Kadıköy ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışmaya başladı. Ağustos 2021’e kadar bu görevini sürdüren Öztürk, 2018 Temmuz – 2021 Ekim tarihleri arasında okul müdürü ve müdür yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2,5 YILDA 5 KADRO

2021'de İTÜ'de memur olarak başlayan Öztürk, son 2.5 yılda rektör danışmanlığı, Kültür Hizmetleri ve Şube Müdürlüğü, havacılık enstitüsünün sekreterliği, Mimarlık Fakültesi sekreterliği ve Spor, Kültür ve Sağlık daire başkanlığı görevlerine getirildi.

Nisan 2021’de Öztürk, İTÜ rektör danışmanlığına atandı. 3-4 ay sonra da Kültür Hizmetleri ve Şube Müdürlüğü’ne vekaleten atandı.

Şube müdürü olarak atanmak için görevde yükselme sınavında başarılı olmak ve belli bir yıl memur olarak çalışmak gerekiyor. Ancak Öztürk bu şartları sağlamadan şube müdürlüğüne getirildi.

Şube müdürlüğü görevini sürdürürken Öztürk, 2023’te havacılık enstitüsünün sekreterliğine atandı. İddiaya göre Öztürk bu kadroya atansa da fiziki olarak enstitüye gitmiyor, sadece gerekli imzaları atıyor.

Ekim 2023’te de Mimarlık Fakültesi sekreterliğine atanan Öztürk, hemen ardından da Kasım 2023’te okulun Spor, Kültür ve Sağlık daire başkanlığına vekaleten atandı.

Öztürk ayrıca AKP’ye yakın Eğitim Bir Sen üyesi.