Dina’nın davasına çağrı

Haber Merkezi

Dina İçin Feministler üyeleri, Karabük’te şüpheli şekilde ölü bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Dinabongho Ibouanga davasının üçüncü duruşması için çağrıda bulundu.

Duruşmanın 29 Nisan’da görüleceğini duyuran üyeler, “Bu sefer daha kalabalık, yeniden Karabük’te olalım! Tüm kadınları bu davayı takip etmeye ve 29 Nisan pazartesi günü saat 11.40’ta Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek üçüncü duruşma için Karabük’te buluşmaya çağırıyoruz. Bizler, Dina için Feministler dava takip grubu olarak, ne Dina’yı ne de yargılama sürecinde tanıdığımız, yol arkadaşlığı yaptığımız Afrikalı göçmen öğrencilerin yalnız olmadığını göstermek için yine Karabük’te olacağız” dedi.

Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga Dina’nın, 26 Mart’ta Karabük’teki Filyos Çayı’nın Yeşilköy mevkisinde cansız bedeni bulunmuştu. Karabük Savcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, davada yargılanan Dursun A. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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SOKAK ORTASINDA SALDIRDI

Kadına yönelik şiddet haberlerine her gün bir yenisi ekleniyor. İstanbul’da Şeyda Nur B. boşanma aşamasında olduğu Murat B. tarafından sokak ortasında bıçaklandı. Olay, önceki gün Beylikdüzü’nde yaşandı. Murat B., Şeyda Nur B. ile konuşmak için Küçükçekmece’de buluştu. Daha sonra Şeyda Nur B. ile Beylikdüzü’ne dönen Murat B. yanındaki bıçağı çıkararak Şeyda Nur B.’yi sokak ortasında defalarca bıçakladı. Şeyda Nur B.’nin bıçaklandığını gören yurttaşlar, Murat B.’ye engel olmaya çalıştı. Şeyda Nur B.’ye saldıran Murat B., bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Murat B.’nin ihbar üzerine adrese gelen polisler tarafından aynı cadde üzerinde gözaltına alındığı bildirildi. Saldırıda ağır yaralanan Şeyda Nur B. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.