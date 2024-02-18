Dinciler oyunu iptal ettirdi

Gericiler sanatı hedef almaya devam ederken bu kez ‘Manukyan’ oyunu iptal ettirildi. Manukyan’a hayat veren Hacıbektaşoğlu, “Oyunu izlemeden hedef gösterdiler” dedi.

HABER MERKEZİ

İktidar ülkede dört bir koldan gericilik faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken sanat ve sanatçılar hedef gösteriliyor. Daha önce konserleri, festivalleri yasaklatan, toplumsal yaşamı tehdit eden gericilerin son hedefi Matild Manukyan’ı konu alan oyun oldu. Bundan 24 yıl önce hayatını kaybeden Manukyan’ın hayatından kesitler tiyatro sahnesine uyarlanırken oyun, günlerdir ilçede gericiler tarafından hedef alındı.

Son olarak iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi oyunu hedef alan bir ‘haber’ hazırladı. Yarın Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde oynanması beklenen oyun bunun üzerine MHP’li belediye tarafından iptal edildi. Oyunun belediye tarafından kaldırılmasına ilişkin gerekçe sunulmadı. Bahar Hacıbektaşoğlu’nun yazıp oynadığı, proje tasarımında gazeteci Oğuzhan Toracı’nın imzası bulunan oyun Manukyan’ın ölümüne bir saat kala, kendisiyle, kadınlarla, yaşadıklarıyla ve Tanrı’yla yüzleşmesini konu alıyor.

GÜÇLÜ OLAN BİZİZ

Oyunda Matild Manukyan’a hayat veren Bahar Hacıbektaşoğlu oyunun, Yeni Akit tarafından “Manukyan’ın kirli hayatı aklanıyor” denilerek hedef gösterilmesini ve Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde yasaklanmasına tepki gösterdi. Yarın oyunun iptal edilmesine karşı suç duyurusunda bulunacaklarına dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, “Bu bir doyumsuzluk. Oyunu izlemeden oyunu, sanatçıyı, sanatı hedef gösteriyorlar. ‘Biz bunları ezeriz, hiçbir şey yapamazlar’ diye düşünüyorlar. Haberde ‘Manukyan’ın aklamaya çalışıyor’ tarzında bir ifade geçiyor. Aksine ben Manukyan’ı aklamıyorum, orada kadınlarla özdeşleştiriyorum” dedi.

Tiyatro oyununu hedef alanların oyunu izlemediğine dikkat çeken Hacıbektaşoğlu, gerekli cevabı avukatıyla vereceğini ifade etti. Alanya’daki oyunun organizasyonunu yapan Çetin Çevik’in günlerdir oyunun kaldırılmaması için mücadele ettiğini söyleyen Hacıbektaşoğlu, oyunu hedef gösterenlerin aksine sanakın ve sanatçıların ülkede ilerlemeye devam edeceğini ifade etti. Yeni Akit tarafından oyunun hedef gösterilmesine tepki gösteren Hacıbektaşoğlu, “Güçlü olan biziz. Onlara karşı durmaktan vazgeçmeyeceğim. Bu ülkede ilerleyen bir sanat, ayakta duran, ilerleyen güçlü insanlar var. Ne bizleri ezebilecekler ne de sanatı susturabilecekler. Haberi yayınlarken afişteki bacaklarım dahi sansürlemişler. Alanya gibi bir yerde seçim öncesi böyle bir hareket yapmaları onların pek hayrına olmadı ama benim çok hayrıma oldu. Kendilerine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Hacıbektaşoğlu son olarak şunları aktardı: “10 yıldır ben bu oyunu oynuyorum. Bunun peşini bırakmayacağım. Salon tahsislerini durdular, satılan biletleri iade ediyorlar. Belediyeden iptal gerekçesi sunmazken gerekçeyi Akit’in yaptığı haberle verdiler.”