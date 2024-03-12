Dindar ve “Kadına kindar” nesil

Bir imam hatip ortaokulu bünyesinde, “Değerler Eğitimi” kapsamında hazırlanan, “Selamlaşma” başlıklı yazıda, genç ve yabancı kadınlara “Fitneye sebep olacağı endişesi ile” selam verilmemesi gerektiği yer aldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Erzurum’da bulunan İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu’nda, “Değerler Eğitimi” kapsamında hazırlanan bir yazı, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Selamlaşma adabı ile ilgili hazırlanan yazıda yer alan ifadeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Dindar ve kindar nesil” sözlerini akıllara getirdi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yer alan İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu, Değerler Eğitimi kapsamında yedi konuda yazı hazırladı. Öğrencilere dağıtılan yazılardan birinin konusu ise “Selamlaşma” oldu.

İMAN KARDEŞLİĞİ

Ortaokul öğrencileri için hazırlanan, “Selamlaşma” konulu yazıda, “Niçin selamlaşmalıyız? Selam almak ve vermek bir angarya iş midir?” ve “Selamlaşma da kalıpsallık önemli midir?” sorularına yanıt arandığı bildirildi. Yazıda, “İman kardeşliğinin oluşmasında” selamlaşmanın önemli bir yeri olduğu belirtildi.

Yazının, “Selamın Verilip Alınmayacağı Yerler” başlığı altında kullanılan ifadeler dikkati çekti. Yazıda, tuvalette ve hamamda selamın verilip alınamayacağı kaydedilerek, şöyle devam edildi: “Fitneye sebep olacağı endişesi ile genç ve yabancı kadınlara selam verilmez. Onların selamına sesli cevap verilmez.”

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İMAM HATİPLİ DE İMAM HATİP İSTEMİYOR

Merkezi sınav puanına göre yerleşen öğrencilerin ortaokul ve lise türleri arasındaki geçiş oranlar sistem ile öğrenci tercihleri arasındaki uyumsuzluğu gün yüzüne çıkarıyor. MEB’in verileri, imam hatip ortaokulundan mezun olan ve LGS kapsamında 2023 yılında liseye yerleşen 35 bin 312 öğrenciden yalnızca yüzde 57,4’ünün lisede Anadolu imam hatip lisesini tercih ettiğini ortaya koyuyor.