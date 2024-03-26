Dine, kültürün 8 katı harcama

AKP iktidarı ülkenin kaynaklarını dine, diyanete aktarmaya devam ediyor. Ocak-Şubat döneminde din hizmetlerine toplam 16,4 milyar TL harcandı. Buna karşın kültür hizmetleri için ise yalnızca 2,3 milyar TL kullanıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Genel bütçe gerçekleşmeleri, iktidarın tercih ve yönelimlerini bir kez daha gözler önüne serdi. 2024 yılının Ocak-Şubat dönemine yönelik bütçe gerçekleşmeleri, din hizmetleri için harcanan paranın büyüklüğünü ortaya koydu. Din hizmetleri için harcanan paranın, 2024’ün henüz ilk iki ayında 15 milyar TL’yi aştığı tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, genel bütçeden 2024’te yapılan harcamaları paylaştı. Harcama kalemleri, iktidarın tercihlerini bir kez daha açığa çıkardı.

İKİ AYDA DEV HARCAMA

Genel bütçeden din hizmetleri için Ocak-Şubat 2024 döneminde toplam 16 milyar 494 milyon 449 bin TL harcandı. Din hizmetleri için imza atılan 16,4 milyar TL’lik harcamanın 9 milyar 643 bin TL’si ocak ayına, 6 milyar 851 milyon TL’si ise şubat ayına yazıldı. Din hizmetleri için açılan kasa, kültür hizmetleri için sadece aralandı. Buna göre, 16,4 milyar TL’lik din hizmetleri harcamasına karşın kültür hizmetleri için harcanan para, 2 milyar 347 milyon 703 bin TL’de kaldı. Kültür hizmetleri için ocak ayında 1 milyar 237 milyon TL, şubat ayında ise 1 milyar 109 milyon TL harcandığı bildirildi.

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KASA DİN’İN EMRİNDE

2024’ün henüz ilk iki ayında din hizmetleri için yapılan dev harcamanın ardından gözler, 2023 yılında yapılan harcamaya çevrildi. Büyük oranda yurttaştan toplanan vergiler ile oluşturulan genel bütçeden 2023 yılında din hizmetleri için toplam 45 milyar 293 milyon TL harcandığı öğrenildi. 2023 yılı din hizmetleri harcamasının bazı aylara göre dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

Ocak: 3,9 milyar TL

Mart: 2,8 milyar TL

Mayıs: 2,9 milyar TL

Temmuz: 4,8 milyar TL

Eylül: 4,6 milyar TL

Kasım: 4,6 milyar TL

Aralık: 4,6 milyar TL