Dini eğitime yine milyarlar akıttılar

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023’ün ilk yarısında dini ve mesleki eğitim yapan okullar için toplam 45 milyar 135 milyon TL harcadı. Eğitim bütçesinden imam hatipler için altı ayda 17,4 milyar TL’lik harcamaya imza atıldı.

Mustafa BİLDİRCİN

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2023 yılının ilk altı ayındaki harcamalarının ve ikinci altı aya ilişkin öngörülerinin yer aldığı Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlandı. Rapor, iktidarın eğitim politikalarında dini ve mesleki eğitimin yerini bir kez daha gözler önüne serdi. Din öğretimi okulları ile mesleki ve teknik eğitim okulları için 2023 yılının ilk yarısında harcanan para dudak uçuklattı. MEB, 2023 yılının ilk yarısında 245 milyar 654 milyon 113 bin 395 TL harcadı. Bakanlığın 2023 Ocak - Haziran dönemindeki harcaması, 2022 yılına oranla yüzde 119 arttı. MEB’in 245,6 milyar TL’lik harcamasının 168 milyar TL’sini personel giderleri oluşturdu.

DİNİ VE MESLEKİ EĞİTİME REKOR HARCAMA

MEB’in mali verileri, eğitim bütçesinden aslan payının dini ve mesleki eğitim yapan okullara verildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Din öğretimi okulları ile mesleki ve teknik eğitim okulları için 2023 yılının Ocak - Haziran döneminde toplam 45 milyar 135 milyon 804 bin TL harcama gerçekleştirildi. Din öğretimi okulları için harcanan para 17 milyar 489 milyon 389 bin TL, mesleki eğitim okulları için harcanan para ise 27 milyar 646 milyon 414 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Dini eğitim ve mesleki eğitim yapan okullar için Ocak - Haziran döneminde harcanan parada, 2022 yılının aynı dönemine oranla yüzde 90 artış kaydedildi. Yalnızca dini ve mesleki eğitim yapan okullar için altı ayda harcanan paranın, MEB’in toplam harcamasının yüzde 19’una denk gelmesi dikkati çekti.

2023’ün ilk yarısında imam hatipler için 17,4 milyar TL, meslek liseleri için ise 27,6 milyar TL harcayan MEB’in, fen, sosyal bilimler ve Anadolu liselerini kapsayan genel ortaöğretim okulları için harcadığı para ise altı aylık mali rapora, 25,4 milyar TL olarak yansıdı.

MEB’e bağlı bazı müdürlüklerin 2023’ün Ocak-Haziran döneminde harcadığı para ise şöyle sıralandı:

•Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü: 728 milyon 691 bin TL

•Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü: 1 milyar 413 milyon 400 bin TL

•Temel Eğitim Genel Müdürlüğü: 481 milyon 366 bin TL

•Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü: 95 milyon 21 bin TL