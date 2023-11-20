Dink Ailesi avukatı: Samast için hazırlanan yeni iddianame zamanaşımı kapsamında

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast, cezasının 16 yıl 10 aylık bölümünü doldurmasının ardından geçtiğimiz Çarşamba günü tahliye edilmişti. Samast hakkında örgüt üyeliği iddiasıyla yeni iddianame hazırlansa da Dink Ailesi avukatlarından Hülya Deveci, iddianamenin öngördüğü suç maddesinin zamanaşımı kapsamımda olduğuna çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan yeni iddianamede, gazeteci Hrant Dink’in katili Ogün Samast için 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ogün Samast hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut delil elde edilemediği" ifade edilen iddianamede, Samast hakkında ele geçirilen bir kısım delillerin örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunu; bu irtibatla, şüpheliler Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'le birlikte Samast'ın Dink cinayetini işlerken ve sonrasında, örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ortaya koyduğu anlatıldı.

"19 OCAK 2022'DE DOLDU"

Agos’ta yer alan habere göre Dink Ailesi avukatlarından Hülya Deveci iddianamenin TCK 314/2 maddesindeki suçlamayı öngördüğünü, bu maddenin olağanüstü dava zamanaşımının 22,5 yıl olduğunu hatırlattı. Deveci, suç işlendiği sırada Samast 18 yaşından küçük olduğundan bu sürenin 3'te 2'sinin uygulanacağını, bu durumda da 19 Ocak 2022'de zamanaşımının dolduğunu ifade etti.

Ogün Samast, cinayeti işlediğinde yaşı 18’den küçük olduğu için 'tasarlayarak öldürmek' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından toplam 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İnfaz yasasına göre Samast bu cezanın 3/2'lik bölümünü yatacaktı.

Bu durumda Samast daha önce tahliye edilecekti. Ancak 2020 yılında cezaevinde gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl ek ceza almıştı. Samast, böylece bu ek cezanın tamamını yatmadan tahliye edildi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN EK CEZA ALMADI

Öte yandan Samast için Yargıtay'da bekleyen bir dosya daha bulunuyordu. Ogün Samast örgüt üyeliğinden hüküm giymemişti. Dink Ailesi avukatları 2013 yılında karara bu yönden itiraz etmişlerdi. Yargıtay da kararı bozdu ve 'örgüt üyeliği' suçlaması getirilmesini talep etti.

Sonrasında Yerel Mahkeme, Samast'a örgüt üyeliği cezası da verdi. Ancak bu, basit üyeliği tarif eden 220. madde kapsamında oldu. Yargıtay da bu hükmü zamanaşımı kapsamında değerlendirdi. Böylece Samast örgüt üyeliğinden ek bir ceza almadı.

Dink Ailesi avukatları ise hükmün 'silahlı terör örgütü üyeliği' ve 'Anayasa'yı zorla değiştirme' maddelerine göre, yani 314. maddeye göre verilmesini talep etmişti. Eğer Samast 2020 yılı öncesinde bu maddeden kesin olarak hüküm giyseydi, daha uzun süre cezaevinde kalacaktı.