Dink cinayeti davasında yeni gelişme: 4 kişi hakkında açılan davada birleştirme kararı

BirGün yazarı ve Agos Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı davanın da sanığı olan 4 emniyet mensubunun "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada birleştirme kararı verildi.

BirGün yazarı ve Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 15 sanıklı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Yargıtay'dan dönen 15 sanıklı davanın da sanığı olan dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünden sorumlu müdür yardımcısı sanık Hasan Durmuşoğlu, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür Yardımcısı sanık Osman Gülbel, dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Bürosunda polis memurları sanık Mehmet Ayhan ve Onur Karakaya hakkında "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yeni dava açıldı.

DİNK AİLESİNİN KATILMA TALEBİNE RET

4 sanık yönünden bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan 2. duruşmaya, Dink ailesinin avukatı Hülya Deveci ve sanık avukatlarıyla bazı sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı.

Mahkeme heyeti, "Anayasayı ihlal" suçlaması yönünden davaya katılma talebinde bulunan Dink ailesinin talebini suçtan doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddetti.

Dava dosyasının, Yargıtay'da çoğu kamu görevlisi 15 sanık yönünden bozularak dönen davayla birleştirilmesine karar verdi. Birleşen dava, 10 Ocak 2024'te görülecek.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu kamu görevlilerinin ihmali davasında, 26 Mart 2021'de kararını açıklamıştı.

78 sanıklı davada, Fetullah Gülen'in arasında bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrılmıştı. Kararda, cinayetin FETÖ'nün amaçları doğrultusunda işlendiğine kanaat getirildiği vurgulanmıştı. Toplam 26 sanığa çeşitli suçlardan değişik oranlarda mahkumiyet kararı verilmişti.

Bazı sanıklar yönünden beraat, bazı sanıklar hakkında davanın düşürülmesine hükmedilmişti. Mahkumiyetleri bozulan sanıklar eski subay Muharrem Demirkale, eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, Osman Gülbel, Yavuz Karakaya, Bekir Yokuş, Hasan Durmuşoğlu, Faruk Sarı, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Gazi Günay, Veysal Şahin, Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç yönünden dosyayı yerel mahkemesine göndermişti.