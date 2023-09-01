Direkler can alıyor

Elektrik direklerinde bakımsızlık yine göç yolunda olan leyleklerin canına mâl oluyor. Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “Direkler yalıtımlı hale getirilmeli ve hareket edebilen reseptörler yerleştirilmeli” dedi.

Oğulcan AYDIN

Sürüler halinde mart ayında Afrika'dan çıkıp, Hatay'dan Anadolu'ya, İstanbul ve Trakya üzerinden de Avrupa ve Balkanlar'a leyleklerin sonbahar göçü sürüyor. İstanbul ve ardından Trakya üzerinden yollarını devam eden leylekler denetlenmeyen elektrik direklerinde kaçaklar nedeniyle ölüyor.

Son olarak Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, leyleklerin elektrik nakil direklerine takılıp can verdikleri ortaya çıktı. Bölgeden geçen birinin çektiği görüntüleri paylaşan yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye göçmen kuşların rotası üzerindeki elektrik nakil direkleri konusunda bir önlem alıp almadıklarını sordu. Tüydeş, Tarım Orman Bakanlığı’nın inisiyatifi firmalara bırakmaması gerektiğini söyledi.

BAKANLIK DENETLEMELİ

Daha fazla leyleğin hayatını kaybetmemesi için acilen harekete geçilmesi gerektiğini ifade eden Tüydeş, “Sorumlulukların yerine getirmeyen elektrik firmaları cezai işlemlere tabii tutulmalıdır. Yaptırımlar uygulanmalı, tespit edilen ölümlü vakalarda. Bu tür ciddi cezalar olursa, elektrik firmaları da gerekli önlemleri almak durumunda kalacaklardır. Firmalar bu sorumluluğu kendileri almadıkları için bakanlık denetleyici olmalı. Duyarlılık bekliyorum” dedi.

BİNLERCE LEYLEK ÖLÜYOR

Öncelikle kuş göç yolları üzerinde olan nakil hatlarının ve elektrik direklerinin denetlenmesi gerektiği belirten Türdeş, “Enerji nakil hatları, leylekler başta olmak üzere birçok göçmen kuşun göç yollarında ölmelerindeki baş etken. Her yıl onlarca leylek öldü deniliyor, aslında binlerce ölen leylek var bu yüzden” diye konuştu.

Yapılması gerekenleri aktaran Tüydeş şu ifadeleri kullandı: “Kuşların göç rotasında olan nakil direklerini yalıtımlı hale getirmek ikincisi de direklere parlayıcı ve hareket edebilen reseptörler yerleştirilmeli. Kuşlar böylece tel olduğunu anlayacaklardır. Öteki türlü bir tanesi akıma kapılsa dahi, kanatları birbirlerine değdiği için toplu bir kıyım oluyor.”

BU İLK DEĞİL

Önceki gün de benzer bir olay Kütahya’da yaşandı. Leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Kütahya’da mola veren leylekler, elektrik direklerine kondu. Akıma kapılan 50 leylek yaşamını yitirdi. Elektrik dağıtım şirketleri birçok bölgede önlem olarak elektrik kesintisine gidiyor. Kocaeli, İzmir ve Bursa’da aynı sebeple elektrikler kesilmişti.