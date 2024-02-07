Diren Doğa'dan ikinci single: Bir Bakışa

Müzisyen Diren Doğa'nın ikinci single'ı "Bir Bakışa" 20 Şubat'ta müzik platformlarında yerini alacak.

Avcılar Belediyesi Gülten Nakıpoğlu Engelli Yaşam Merkezi'nde özel gereksinimli bireylere müzik terapisi veren müzisyen Diren Doğa'nın ikinci single'ı çıkıyor.

İlk klibini halk ozanı Seyyid Nizamoğlu'nun Dermanın Olayım isimli türküsüne çeken müzisyen Doğa'nın ikinci single'ı "Bir Bakışa" 20 Şubat'ta müzik platformlarında yerini alacak.

Söz ve müziği Mert Burak'a ait olan şarkının lansmanı ise yine 20 Şubat'ta Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapılacak.

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AVCILAR BELEDİYESİ'NİN 'ENGELSİZ YAŞAM' MERKEZİ UMUT OLUYOR

CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin, 'eşit ve adil bir yaşam' diyerek hizmete soktuğu Gülten Nakıpoğlu Engelli Yaşam Merkezi eğitim sınıfları, sivil toplum birimleri, gündüz bakım evi, çok amaçlı sahne, büyük bir sergi alanı, bina çevresinde yaklaşık 4 dönümlük peyzaj alanın içerisinde çocuk parkı, hobi bahçesi, spor ve etkinlik alanlarından oluşuyor.

Müzisyen Diren Doğa ise, Başkan Turan Hançerli'nin de desteğiyle yaşam merkezinde özel gereksinimli bireylerle bir araya gelerek müzik terapisi veriyor.