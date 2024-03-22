Direnen PilenPak işçileri grevde

Ruffles, Lays, Doritos, Mars, M&M’s ve Snickers gibi uluslararası gıda markalarının ambalajlarının basıldığı Manisa’daki PilenPak fabrikasında TÜRK-İŞ’e bağlı Basın-İş Sendikası’na üye işçiler dün greve çıktı. İşyerinde, sendikanın kesinleşmiş yetki kararına rağmen toplu iş sözleşmesi görüşmesi masasına oturmayan işverene tepki gösteren işçiler, hakkını istedi. Sendikaya üye olduktan sonra yıllar süren yetki davası sürecinde 149 işçinin de işten çıkarıldığı fabrikanın önünde yapılan açıklamada, “Sendikayı tanıyın” denildi.

Basın-İş Genel Başkanı Savaş Nigar, şunları söyledi: “Basın-İş’i, işçilerin yasal temsilcisi olarak kabul edin ve görüşmelere başlayın, masaya oturun. PilenPak işçileri ve işçilerin özgür iradeleri ile seçtikleri Basın-İş Sendikası olarak biz kararlıyız. Hiçbir engel, hiçbir bahane, hiçbir zorluk bizleri yıldıramayacak, vazgeçmeyeceğiz. Bu işin dönüşü yok. PilenPak işçisi hakkını alacak, PilenPak işçisi kazanacak” dedi.

“PilenPak işçileri, iki yıl önce Şubat 2022’de Basın-İş’e üye oldular ve sendikamız, iş yerinde gerekli çoğunluğu sağlayarak Bakanlıktan yetkiyi aldı” diyen Nigar, süreci şöyle anlattı: “İşveren toplu sözleşme masasına oturmamak için her yolu denedi. Geçerli ve somut bir gerekçesi olmamasına rağmen sırf toplu sözleşme sürecini geciktirmek için sendikanın yetkisine itiraz etti. Bunun üzerine yerel mahkemenin ve bölge mahkemesinin ardından Yargıtay da Eylül 2023’te sendikamızın işyerinde yetkili olduğunu tescil etti. Ancak işveren yersiz başvuru ve itirazlarıyla yasal toplu sözleşme sürecinin başlamasını 1,5 yılı aşkın bir süre geciktirdi. Bu süre içerisinde işveren 149 sendika üyesi hiçbir geçerli neden olmadan, sırf anayasal haklarını kullandıkları için işten çıkardı. Mahkemeler ve Bakanlığın teftiş raporları ile işçilerin sendikal nedenle işten çıkarıldığı belgelendi. Sendikal baskı ile yetinmeyen PilenPak Ambalaj, şirket içinde şirket kurarak, muvazaalı şirketler, alt yükleniciler ve iş kolu değişiklikleri gibi ayak oyunlarıyla işçilerin toplu sözleşme hakkını gasp etmeye çalıştı. Sözümüzü tuttuk, hukuki mücadeleyi kazandık. Kesinleşmiş yetkimize rağmen PilenPak Ambalaj toplu pazarlık sürecindeki hukuki müzakere ve arabuluculuk süreçlerine katılmadı.”