Direniş hafızası çizgilerde yaşıyor

Kültür Sanat Servisi

Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren Orhan Taylan’ın çalışmaları, "Orhan Taylan Sokağın Direniş Hafızası" başlığıyla sanatseverlerle buluşturuluyor. Nilüfer Belediyesi’nin 27 Nisan - 28 Temmuz tarihleri arasında, Orhan Taylan’ın toplumsal muhalefetle doğrudan ilişkilendiği iki dönemini bir araya getiren sergi, Nâzım Hikmet Kültürevi ve Meteor I Balat Kültürevi’nde kapılarını açıyor.

Orhan Taylan’ın büyük kısmını 2013 yılında yaptığı Gezi Resimleri ile DİSK’le beraber çalıştığı dönemden afişleri, fotoğrafları, çizimleri ve yazılarını buluşturan sergi; aile arşivi yanında DİSK ve SALT arşivinden bir seçkiyi Bursa’ya taşıyor. 1 Mayıs kutlamalarının simge afişlerinin yaratıcısı Orhan Taylan, onsuz gerçekleşen ilk 1 Mayıs’ta eserleriyle anılıyor. Taylan, insanların kendilerini ifade edebilmek için yarattıkları yeni eylem biçimlerini resimleştirirken kendisi de yeni bir dil arayışına giren sanatçının çalışmalarında sosyopolitik yansımalar ağırlıkla yer alıyor.

Figüratif üslubuyla Türk resim sanatında önemli bir konum edinen sanatçının üretimlerine farklı perspektiflerden mercek tutan ‘Orhan Taylan Sokağın Direniş Hafızası', 28 Temmuz’a dek görülebilecek.