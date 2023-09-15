Direniş kazandı: Narlıdere’de işçiler işe geri alındı

Narlıdere Belediyesi’nde sendika değiştirerek, Genel-İş’e üye olan işçiler istifaya zorlanırken, işten çıkarılan 5 işçi ise gerçekleştirilen eylemin ardından tekrar işe alındı. Genel-İş Sendikası, Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı Şirvan Bektaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

BirGün EGE

İzmir’de Narlıdere Belediyesi’nde çalışan ve başka bir sendikaya üye olan işçiler, sendikalarını değiştirerek DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasına üye oldu.

İşçilerin Sendika değişikliği sebebiyle Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı Şirvan Bektaş’ın işçilerle tek tek görüşerek sendikadan istifa zorladığı iddia edildi.

Genel-İş Sendikası bunun üzerine Bektaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Genel-İş Sendikasına üye olan 5 kişinin ise Narlıdere Belediyesi’ndeki işlerinden ekonomik gerekçelerle çıkarıldığı öğrenildi. Belediye önünde işçilerin eylem yapmasının ardından işten çıkarılan 5 işçi tekrar işe alındı.

Genel-İş Sendikası bunun üzerine Bektaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Öte yandan Genel-İş Sendikasına üye olan 5 kişinin ise Narlıdere Belediyesi’ndeki işlerinden ekonomik gerekçelerle çıkarıldığı öğrenildi.

Bektaş hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bulunulan suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

“Şüpheli Narlıdere Belediyesi Başkan Yardımcısı Şirvan Bektaş; kamu görevlisi olmasına rağmen; sendikamıza üye belediye işçileri üzerinde baskı kurmak yoluyla sendikaya üye olma özgürlüğünü kısıtlayan söz ve eylemlerde bulunmuştur. Şüpheli; Belediyeye ait şantiyede işçilerle toplantı yaparak, toplantıda müvekkil Sendikaya üye olan işçilerden müvekkil Sendikadan istifa etmelerini, istifa etmeyenlerin yaptırıma uğrayacağını belirterek tehdit etmiştir.”

İNTİHAR GİRİŞİMİ

İşçiler, belediye binası önünde direnişe başlarken, işten çıkarılmak istenen bir işçi belediye binasının üst katlara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çalışanın intihar girişiminin ise Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin’in müdahalesiyle sonlandığı belirtildi.

Belediye önünde açıklama yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Belediyenin işten çıkarma tehdidi bir sosyal cinayet girişimidir. Yaşanan sıkıntının sebebi biz ya da üyelerimiz değiliz. Yaşanan sıkıntının sebebi belli. Suç işliyorlar. Siz işten attığınızda bu insanların çocuklarının, eşlerinin, ailelerinin açıkla imtihan edileceğini bilmiyor musun? Sizi ne ilgilendiriyor hangi sendikayı tercih ettiği? Ama siz kabul etmiyorsunuz bir türlü. Çünkü koltukla zehirlenmişsiniz. Burada bir tane can kendini feda etseydi bu sorumluluğu kim taşıyacaktı. İnsan hayatından bahsediyoruz, sendika tercihinden değil. İş, ekmek ve aştan bahsediyoruz” dedi.