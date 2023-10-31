Direnişinin birinci yılında 2. iptal kararı müjdesi: Kemerköy’deki yeşil alan talanına mahkemeden bir iptal kararı daha

HABER MERKEZİ

Demirören Grubu’nun borçlarına karşılık Ziraat Bankası’na devredildikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, “rezerv alan” ilan etmesiyle imara açılan Kemerköy’deki yeşil alan talanına karşı İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nden bir iptal kararı daha geldi. TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davayı haklı bulan mahkeme, bakanlığın plan yapma yetkisini iptal ederek Göktürk’teki talana bir kez daha dur demiş oldu.

Aynı mahkeme, 6 Ekim 2023 tarihinde aldığı kararda da davacı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ni haklı bularak iptal kararı vermişti. Ancak AKP’li Eyüpsultan Belediyesi, mahkeme kararına uymayarak kaçak duruma düşen inşaatları durdurmak için halen bir girişimde bulunmadı.

Göktürk Yeşil Kalsın Girişimi sözcüsü Gülseren Onanç, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’e, Ziraat Bankası’na ve Emlak GYO’ya çağrıda bulunarak, “Bu inşaatların kaçak olduğunu ilan eden 2 ayrı mahkeme kararı var. Ancak üç kamu kurumu da görmezden gelerek suça ortak oluyor” dedi.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin (İBB) İstanbul 6. İdare Mahkemesi’nde açtığı iptal davası 6 Ekim günü sonuçlanmıştı. Kararda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı imar planının hem hukuk hem de çevre açısından kamu yararı olmadığı, geri dönülmez zarar verdiği gerekçeleri ile belirtilerek plan yetkisi iptal edilmişti.

TMMOB’un açtığı ve 17 Ekim’de sonuçlanan diğer davada da aynı yönde karar alan 6. İdare Mahkemesi bakanlığın plan yapma yetkisini iptal ederek inşaatların kaçak ve hukuksuz olduğuna bir kez daha hüküm verdi. Böylece Kemerköy’de aynı zamanda Avrupa yakasının en büyük deprem toplanma alanı da olan arazideki tartışmalı inşaatlar kaçak konumuna düştü.

İnşaatların ruhsatlarının iptal edilerek mühürlenmesi gerekirken Eyüpsultan Belediyesi, İBB’nin de yazılı uyarısına rağmen gereğini yapmadı. İBB daha önce de bu inşaatların silüet izni olmadığı gerekçesi ile durdurulmasını istemiş ancak Eyüp Sultan Belediyesi karara uymamıştı.

GYKG sözcüsü Gülseren Onanç yaptığı açıklamada “İdare mahkemesi kamu menfaatinin yanında yer alarak insanın ve çevrenin haklarını gözeterek bir karar verdi. İBB ve TMMOB’nin açtığı davalar sonucunda 6. İdare Mahkemesi yeşil alanlarınızı yapılaşmaya betonlaşmaya açan ‘rezerv yapı alanı’ hüllesini bozdu. Bu alanların rezerv alan olarak ayrılması bilimsel olarak mümkün değildir diyerek buradaki bütün sürecin hukuksuzluğuna karar verdi. Su baskını ve taşkın riskini de vurgulayan karar, bu inşaatların aynı zamanda olası çevre felaketlerine yol açacağı için de durdurulması gerektiğini ortaya koyuyor” dedi.