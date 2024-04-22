Direnişteki emekçiler işten çıkarıldı

Emek Servisi

İşten atmalara karşı Petrol-İş üyesi işçilerin direnişinin sürdüğü Continental Lastik fabrikasında işten atılanların sayısı 120’ye çıktı. Petrol İş Sendikasının örgütlü olduğu Continental fabrikasında bir işçinin işveren temsilcisiyle yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle işten çıkarılması üzerine işçiler üretimi 16 Nisan günü durdurmuştu.

Yaklaşık bir haftadır fabrika önünde direnen Petrol İş üyesi işçilerin eylemini kırmak için patron çok sayıda işçiyi daha işten çıkardı. İşten çıkarılan işçilerin sayısı 120’ye ulaştı. Yaklaşık 250 işçinin çalıştığı Continental fabrikasında 16 Nisan’dan bu yana eylem yapan işçiler eylemlerinde kararlı olduklarını ve patronun yaptığı yanlıştan geri dönmesi çağrısında bulunuyor. İşçilerin başlattığı direnişe bir yandan da destek ziyaretleri sürüyor.