Direnişteki FEDAŞ işçileri çatıdan kazanımla indi

EMEK SERVİSİ

Dersim'de 73 gündür hakları için direnen ve önceki gün çatıya çıkarak seslerini duyurmaya çalışan FEDAŞ işçilerinin mücadelesi kazanımla sonuçlandı.

Talepleri kabul edilen emekçiler, işlerinin başına dönecek.

Dersim'de Fırat Aksa Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) işçileri, düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı başlattıkları eylemin 73’üncü gününde şirketin çatısına çıkarak taleplerinin kabul edilmesini istedi. İşçi temsilcileri ve işveren arasında devam eden görüşmeler sonuç verdi ve işçilerin tüm talepleri kabul edildi. FEDAŞ yetkileri, işten çıkarılan tüm işçilerin, iş başı yapacaklarını açıkladı. Son gelişmelere ilişkin açıklama yapan Enerji Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, Fırat Aksa işçilerinin insanca yaşam, insanca çalışma koşulları için mücadele verdiklerini söyleyerek "Bugün geldiğimiz noktada işveren ile yaptığımız görüşmeler sonucu taleplerimizin olumlu karşılandığına, işten atılan arkadaşlarımızın işe geri dönüşüne dair bir anlaşmaya varmış bulunuyoruz" dedi. Atsız, "Bu mücadele, buradaki arkadaşlarımızın evlerine bir dilim ekmek daha fazla götürebilme mücadelesiydi. İnsanca yaşamak, çalışmak mücadelesiydi. O direklerde ölmemenin mücadelesiydi. Ve şunu söylüyoruz; kazandık evet. Fırat Aksa işçilerinin sözü olsun ağır ve tehlikeli iş kolunda çalışan enerji işçilerinin tek bir mücadelesi var; insanca yaşama ve insanca çalışma mücadelesi. Bugün bu mücadeleyi burada Fırat Aksa işçileri verdi. Yarın Türkiye'nin dört bir yanında belki diğer enerji işçileri verecek" dedi.