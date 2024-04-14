Direnişteki kuryelerden eyleme destek çağrısı

EMEK SERVİSİ

Getir’e bağlı Vigo şirketinin 5 Nisan günü çalışanlara sormadan saatlik garanti ücret uygulamasını kaldırarak paket başı ücret sistemine geçmesi üzerine Vigo kuryelerinin başlattıkları eylemler sürüyor.

“Ekmeğimizin küçülmesine izin vermeyeceğiz” diyen kuryeler şirketin değişiklikten vazgeçmesini istiyor. Vigo kuryeleri, yarın Vigo Genel Merkezi önünde yapacakları eyleme destek çağrısı yaptı.

Motorlu Kurye İşçileri Derneği (MİD) Başkanı Yasin Kölge, şirket yetkililerinin bu sistemle kuryelerin daha fazla kazanacağına dair beyanları olduğunu ancak bunun gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kölge, “Paket başı ücret sistemi sadece Vigo kuryelerinin meselesi değildir. Bu tüm kuryeleri etkileyecektir. Getir depolarında çalışan kuryeler ekmeğine sahip çıkmak istiyorsa Vigo kuryelerinin direnişine destek versinler” dedi.

Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) Genel Başkanı Tolga Kubilay ise yeni sistemle Vigo kuryelerinin ekmeğinin küçüldüğünden söz ederek, “Kuryelerin cebinden 50 milyon liradan fazla gasp edildi. Biz bunun için direniyoruz” diye konuştu. Yarın saat 15.00'te Vigo Genel Merkezi önünde olacaklarını belirten kuryeler, talepleri kabul edilene kadar ayrılmayacaklarını söyledi.