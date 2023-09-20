Direnişteki Trendyol depo işçileri gözaltına alındı

Sendika üyesi olan Trendyol depo işçileri, işten çıkarıldı. 24 gündür muhatap bulamayan işçiler, şirket binası önünde eylem yaptı.

Trendyol işçileri sendikalaştıkları için işten atılmalarının ardından direnişlerinin 24. gününde Maslak’taki Trendyol Genel Merkezi önünde bir kez daha bir araya geldi.

Ağır çalışma koşullarına karşı PTT-Sen ve DGD Sendikası’nda örgütlendikten sonra işten çıkarılan işçiler, depo önündeki direnişi genel merkez önüne taşıyarak görüşme taleplerini iletmek istediler.

Bir muhatap bulana kadar genel merkez önünde devam ettirdikleri oturma eylemini sürdüreceklerini belirten işçiler, polis müdahalesine maruz kaldı. Çok sayıda işçi gözaltına alındı.