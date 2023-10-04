Dış ticaret açığı eylülde 4,9 milyar dolar oldu

İhracat eylül ayında, yıllık yüzde 0,3 artarak 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat yüzde 14,1 azalarak 27 milyar 658 milyon dolar oldu. Böylece 12 aylık dış ticaret açığı yıllık yüzde 48,1 azalışla 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ihracat eylül ayında yıllık yüzde 0,3 artışla 22,7 milyar dolar olurken; ithalat ise yıllık yüzde 14,1 azalışla 27,6 milyar dolara geriledi. Eylül ayında dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 48,1 oranında azalarak 4,99 milyar dolara indi.

2023 yılı Ocak-Eylül döneminde ise, ihracat yüzde 0,3 oranında azalışla 187 milyar 464 milyon dolar, ithalat yüzde 1,3 oranında artışla 274 milyar 755 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi, yüzde 0,6 oranında artarak 462 milyar 219 milyon dolar olarak gerçekleşti.