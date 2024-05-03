Dış ticaret açığı nisanda 10 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, nisan ayında dış ticaret açığı yıllık yüzde 13,3 artış ile 9,9 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, nisan ayında dış ticaret açığı artışa geçti.

Nisan ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı bir değişimle 19,3 milyar dolar oldu. Buna karşın ithalat aynı dönemde yüzde 4,2 artışla 29,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Bu verilerin ardından, Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 13,3 artışla 9,9 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2,7 puan azalışla yüzde 66,1 olarak gerçekleşti.

İLK DÖRT AYDA 30 MİLYAR DOLARLIK AÇIK

2024 yılının ilk dört ayında ihracat, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 oranında artışla 82,9 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde ithalat ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,9 oranında azalışla, 113,1 milyar dolara geriledi.

2023 yılı Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı 43,5 milyar dolar iken, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 30,5 azalarak 30,2 milyar dolara geriledi. 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65 iken, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde yüzde 73,3’e yükseldi.

2024 yılının Nisan ayında yıllıklandırılmış ihracat 257,6 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış ithalat 350,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu verilerle birlikte yıllıklandırılmış dış ticaret açığı da Nisan'da 93 milyar dolara geriledi.

OVP'de 2024 yılının sonunda ihracatın 267 milyar dolar, ithalatın ise 372,8 milyar dolar olması öngörülüyor.

DIŞ TİCARETTE EN YÜKSEK PAYA SAHİP ÜLKELER

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 481 milyon dolar), ABD (1 milyar 185 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 124 milyon dolar) oldu. Nisan ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,8 oldu.

Nisan ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (3 milyar 753 milyon dolar), Rusya (3 milyar 330 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 244 milyon dolar) oldu. Nisan ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 58,6 oldu.

Türkiye'nin Ocak-Nisan 2024 döneminde en fazla ihracat yaptığı ilk beş ülke sırasıyla Almanya, ABD, İngiltere, İtalya ve Irak oldu. Aynı dönemde ithalattaki ilk beş ülke ise sırasıyla Rusya, Çin, Almanya, İtalya ve ABD oldu.