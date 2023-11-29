Dış ticaret istatistikleri açıklandı

TÜİK ekim ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azalarak 7 milyar 902 milyon dolardan, 6 milyar 519 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim 2023 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 7,4 artarak 22 milyar 871 milyon dolar, ithalat yüzde 0,6 artarak 29 milyar 390 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak- ekim döneminde ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 artarak 209 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 1,1 artarak 303 milyar 821 milyon dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI EKİM AYINDA AZALDI

Ekim ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azalarak 7 milyar 902 milyon dolardan, 6 milyar 519 milyon dolara geriledi. 2022 Ekim ayında yüzde 72,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2023 Ekim ayında yüzde 77,8'e yükseldi.

Ocak- ekim döneminde dış ticaret açığı, yüzde 3,2 artarak 91 milyar 44 milyon dolardan, 93 milyar 917 milyon dolara yükseldi. 2022 Ocak- Ekim döneminde yüzde 69,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 69,1'e geriledi.

EKİM AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Ekim ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 763 milyon dolar olurken; 1 milyar 322 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 254 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 115 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 1 milyar 110 milyon dolar ile İtalya takip etti. 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,7'sini oluşturdu. Ocak- ekim döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı.

Almanya'ya yapılan ihracat 17 milyar 666 milyon dolar olurken; 12 milyar 261 milyon dolar ile ABD, 10 milyar 269 milyon dolar ile İtalya, 10 milyar 253 milyon dolar ile Irak ve 10 milyar 178 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 28,9'unu oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

Ekim ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 761 milyon dolar olurken; 3 milyar 233 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 606 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 344 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 247 milyon dolar ile ABD izledi. 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,5'ini oluşturdu.

Ocak- ekim döneminde de ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 38 milyar 156 milyon dolar olurken; 37 milyar 937 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 23 milyar 796 milyon dolar ile Almanya, 17 milyar 707 milyon dolar ile İsviçre, 13 milyar 87 milyon dolar ile ABD izledi. 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43'ünü oluşturdu.