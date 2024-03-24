Dışarıdan içeriye mektuplar: Unutma can dostum, umut her daim var!

Gezi’de olduğu gibi bu şehrin muhafızlığını yapmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken rant için gözü dönmüş biçimde bu şehre ihanet edenlere karşı sen ve senin gibi direnirken mesnetsiz davalarla tutsak edilenlerin özgürlüğü için de mücadele etmekten geri durmayacağız.

Resul Emrah Şahan - CHP Şişli Belediye Başkan Adayı

Sevgili Kardeşim Tayfun,

Bu hafta ikimizi de çok mutlu edecek bir haber aldım.

Haberin olmuştur, geçtiğimiz günlerde mahkeme Gezi Parkı'nın Sultan Bayezid Vakfı'na devrini yasaya aykırı buldu. Mahkeme, vakıf adına kayıtlı tapunun iptaline ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kayıt ve tesciline karar verdi.

İBB’den, yani kamudan gasp edilmeye çalışılan Gezi’ye karşı iktidarın bitmek tükenmek bilmeyen hoyratlığına rağmen şüphesiz bu sevindirici bir gelişme... Eminim sen de park olarak kalması için ciddi mücadele verdiğin ve hâlâ bedel ödemeye devam ettiğin Gezi’nin bu akıbetine çok sevinmişsindir.

Ancak elbette mücadelemiz sürüyor. Deprem gerçekliğiyle her gün yüzleştiğimiz bugünlerde deprem toplanma alanları açısından son derece fakir olan bu kentte Gezi’nin de Gezi’yi korumanın önemi de herkes tarafından çok daha iyi anlaşıldı. Artık iktidarın rant uğruna bu şehrin yeşiline, Gezi’sine dokunmasına ses çıkartmayacak tek bir yurttaşımız bile yok. Bu, sizin mücadelenizin, bizim mücadelemizin haklılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

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Şüphesiz, seçildiğimiz makamlarda da tıpkı Gezi’de olduğu gibi bu şehrin muhafızlığını yapmaya devam edeceğiz. Ancak bunu yaparken rant için gözü dönmüş biçimde bu şehre ihanet edenlere karşı sen ve senin gibi direnirken mesnetsiz davalarla tutsak edilenlerin özgürlüğü için de mücadele etmekten geri durmayacağız. Çünkü biz biliyoruz ki senin nezdinde Gezi, senin nezdinde özgürlükler, senin nezdinde demokrasi ve hukuk tutsak ediliyor. Senin nezdinde bu ülkede bu değerleri yaşatmak için mücadele eden herkes tutsak ediliyor.

Buna karşı biz, bu ülkeye özgürlüğü de adaleti de demokrasiyi de sizin mücadelenizin cesaretinden aldığımız ilhamla getireceğiz. Ben bu hayal için bir adım atmaya, Şişli’nin şehremini, yani muhafızı olmaya hazırım.

O kadar hazırım ki, o çok sevdiğin odanda duran kalemin cebimde. Aday adayı olduğum günden beri yanımdan ayırmıyorum. Adım adım gezip bu kent için, İstanbul için yapacaklarımızı anlatıyorum. Kalemine de, bu kent için hayallerine de sahip çıkmak için var gücümle çalışıyorum.

31 Mart’ta İstanbul’da kazanacağız. Şişli’de kazanacağız. Ve ben senin kaleminle mazbatamı imzalayacağım.

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Unutma can dostum, umut hep var!

Özgürlüğünü elinden alabilirler. Adil yargılanma hakkını elinden alabilirler. Ama içinde yeşeren umudu kimse senden, kimse bizden alamaz.

Kendine iyi bak. Özgür günlerde tıpkı eskisi gibi her daim yan yana, her daim kol kola olacağız. Kızlarımız beraber büyüyecek, beraber büyüteceğiz.

Bu arada, Can’ın da doğum günü. Onu da sevgiyle kucaklıyorum. Beraber kutlayacağımız günleri hasretle bekliyorum.